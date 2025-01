Má ešte Juventus Turín záujem o Hancka? Taliani chcú získať Araúja z FC Barcelona

Slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko je už niekoľko týždňov spájaný s odchodom do tímu talianskeho multišampióna Juventusu Turín, ale k definitívnej dohode medzi klubmi stále nedošlo. A možno v zimnom prestupovom okne ani nedôjde.

Známy futbalový odborník Fabrizio Romano tvrdí, že hlavným objektom Juventusu o posilnenie defenzívy sa stal iný hráč – uruguajský stopér FC Barcelona Ronald Araújo.

„Araújo je na vrchole zoznamu Juventusu, ale všetko záleží na postoji FC Barcelona, či ho bude chcieť uvoľniť alebo nie. Zatiaľ neexistuje žiadna dohoda,“ napísal Romano na sociálnej platforme X a k situácii defenzívneho univezála Dávida Hancka dodal:

„Ak Feyenoord nepustí Hancka do Juventusu teraz, taliansky klub bude usilovať o jeho získanie v júni.“

Španielske médiá najprv potvrdili záujem Araúja o odchod z Barcelony do Turína, ale najnovšie správy informujú o opaku. Katalánsky denník Sport tvrdí, že 25-ročný stopér Barcy nesúhlasil s prestupom do Juventusu, ani sa k nemu nezaviazal. Namiesto toho sa chce sústrediť na čo najrýchlejšie nadobudnutie zápasovej praxe po zranení v prvej časti sezóny.

„Araújo sa plne koncentruje na to, aby sa dostal do formy po dlhodobom zranení, pričom jeho prvé vystúpenie v sezóne v pohárovom zápase proti UD Barbastro minulý týždeň sa považuje za významný krok k opätovnému návratu do plnej kondície. Araújo má s Barcelonou zmluvu do roku 2026 a jeho zástupcovia zopakovali, že na prípadný prestup by sa musel Juventus najprv dohodnúť s katalánskym klubom,“ napísal katalánsky Sport, cituje ho web forcabarca.sk.

Pre Hancka by možnosť pôsobenia v Juventuse mala byť lákavá aj ako zadosťučinenie voči talianskej Serie A. V minulosti bol hráčom Fiorentiny, medzi „fialkami“ však neuspel a potom hosťoval a napokon aj prestúpil do Sparty Praha.