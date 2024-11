Má dvanásť rokov, no pretlačí aj dospelého chlapa (rozhovor V športovom SITE)

Romana Mriňáková, iba 12-ročná armwrestlerka, dosiahla v ostatných mesiacoch nevídané úspechy v tomto silovom športe, ktorý nie je bežne spájaný s dievčatami.

Konkurenciu na Slovensku i v zahraničí pravidelne zdoláva a o jej sile sme sa presvedčili aj my doslova na vlastnej koži.

Svoje začiatky v armwrestlingu opisuje ako prirodzenú cestu, keďže od detstva mala neobvyklú silu v rukách.

„Všimli si to moji rodičia. Keď som sa ich opýtala, čo s tým môžem robiť a v akom športe by som mohla byť úspešná, poradili mi armwrestling. Trocha som ich otravovala, aby ma prihlásili do klubu a oni na to prikývli,“ povedala v úvode relácie V športovom SITE Romana.

Konkurencia jej nechýba

Romana už v mladom veku zaznamenala úspechy, ktoré sú pre väčšinu športovcov veľkým cieľom. Na majstrovstvách Európy skončila tretia a v na majstrovstvách Slovenska sa stala víťazkou vo svojej kategórii.

Tieto úspechy sú len začiatkom jej kariéry, keďže jej cieľom je stať sa jedného dňa svetovou šampiónkou.

„Nepovedali by ste to, ale na Slovensku sa tomuto športu venuje pomerne veľa dievčat. Mojou najväčšou konkurentkou je Diana Mariňáková. Často sa stretávame na súťažiach a môžem povedať, že je veľmi silná, a zároveň milá,“ uviedla talentovaná armwrestlerka.

Podpora rodiny a trénerky

Romana má za sebou silnú podporu rodiny, najmä svojho otca, ktorý ju často sprevádza na tréningoch. „Tatko ma veľmi podporuje. Chodím s ním na tréningy a veľmi mi pomáha,“ prezradila.

K jej úspechom prispieva aj jej trénerka Lucia Debnárová, ktorá je aktuálne najväčšou armwrestlingovou hviezdou na Slovensku. „Lucia je veľmi milá, je moja veľká inšpirácia,“ priblížila V športovom SITE Romana.

V škole sa s ňou nechcú pretláčať

Romana sa s armwrestlingom stretáva aj v škole, kde jej silné ruky vzbudzujú rešpekt. „Niektorí sa so mnou boja pretláčať, lebo vedia, že by prehrali,“ prezrádza.

Napriek tomu si na tento šport zvykli aj jej spolužiaci, a to aj napriek tomu, že armwrestling nie je bežným športom medzi dievčatami. „Trénujem šesťkrát do týždňa. Okrem armwrestlingu chodím aj na atletiku a na jogu,“ vysvetlila k svojmu tréningovému plánu.

Romana Mriňáková je príkladom toho, že aj mladé dievčatá môžu dosahovať veľké úspechy v športoch, ktoré nie sú tradične považované za „dievčenské“.

S odhodlaním, tvrdou prácou a podporou rodiny a trénerky sa môže stať skutočnou armwrestlingovou hviezdou, ktorá bude inšpirovať ďalšie generácie športovcov.

Duel s moderátorom Karolom Jakubovičom:

