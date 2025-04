Kubiš sa v premiére na Paríž-Roubaix cítil dobre, v Arenbergu mu však spadla reťaz - VIDEO

Slovenský cyklista Lukáš Kubiš veľmi chcel dosiahnuť dobrý výsledok vo svojej premiére na pretekoch Paríž-Roubaix. Na slávnej monumentálnej klasike štartoval vďaka tomu, že jeho prvodivízny tím Unibet Tietema Rockets získal voľnú kartu od organizátorov.

Kubiš sa dlho pohyboval na čele hlavnej skupiny a bolo ho vidno medzi favoritmi. Na kritickom úseku v Arenbergu však mal pád. Po výmene bicykla ešte bojoval, ale už mal výraznú stratu.

Vyše 50 cyklistov out

Na staručký velodróm v Roubaix prišiel s odstupom takmer jedenástich minút na víťazného Holanďana Mathieua van der Poela na 46. mieste zo 117 jazdcov klasifikovaných v cieli. Náročnú trasu 259,2 km z Compiégne do Roubaix nezvládlo vyše 50 cyklistov, ktorí preteky nedokončili alebo prišli do cieľa po časovom limite.

Nemal problémy, ale…

„Chcel som potešiť všetkých, ktorí ma podporujú a prežívajú to so mnou. Nanešťastie to nevyšlo. Som sklamaný, že som nedokázal našu silu a prípravu, ktorú do toho celý tím vložil, premeniť do poriadneho výsledku. Cítil som sa dobre, nemal som žiadne problémy s pozičnou jazdou a naozaj som veril, že budem v hre o výsledok. V Arenbergu mi však spadla reťaz a zasekla sa mi o rám, tak som musel zliezť a napraviť ju. Potom som nevedel zapnúť pedál, spadol som a zaostal za skupinou. Bol som asi 15 sekúnd za nimi, dal som do toho všetko, ale už to nešlo,“ zhodnotil Lukáš Kubiš na špecializovanom webe cycling-info.sk.

Tím mu pomáhal

Kubiša to mrzí o to viac, že celý tím jazdil na neho a malo to veľkú kvalitu. „Bolí to o to viac, že tím šiel úžasne. Alex Huens aj Tomáš Kopecký podali výborný výkon a dosiahli skvelé výsledky. Abram Stockman bol zase celý deň v úniku a spravil obrovskú prácu pre tím. Roubaix dokáže byť brutálne a dnes mi to nebolo súdené. Ďakujem všetkým za podporu, dnes to nevyšlo, ale bojujeme ďalej,“ dodal Kubiš.

Van der Poel s hetrikom

Mathieu van der Poel a Tadej Pogačar predviedli ďalší diel vzájomnej rivality na najväčších pretekoch sveta a tentoraz sa tešil z víťazstva silovejší Holanďan. Na Kráľovnej klasík triumfoval Van der Poel tretíkrát za sebou, slovinského fenoménovi Pogačarovi v cieli nadelil 78 sekúnd. Tretí Mads Pedersen mal už vysoký odstup 2:11 min. Je však pravda, že Pogačarov výsledok ovplyvnil aj pád.

„Sú to mimoriadne ťažké preteky a naozaj som trpel. Keď Tadej spadol, musel som zabojovať. V závere fúkal protivietor a mal som toho dosť, ale zaťal som sa,“ zhodnotil Van der Poel.