Kubiš si vyskúšal kocky v Arenberskom lese a teší sa na svoj debut na Paríž-Roubaix - VIDEO

Slovenský cyklista Lukáš Kubiš má za sebou tréningovú jazdu na trati pretekov Paríž-Roubaix a po jej skončení mu nechýbal úsmev na tvári. Kubiš ako aj jeho tím Unibet Tietema Rockets budú tento rok debutovať na slávnej monumentálnej klasike vo Francúzsku, ktorá sa uskutoční už najbližšiu nedeľu. Na cyklistov čaká na trase Compiégne – Roubaix náročných 259,2 km s mnohými úsekmi po neobľúbených kockách.

„Prvýkrát som si vyskúšal kocky na Paríž-Roubaix a bolo to perfektné. Užíval som si to, najmä svoj prvý prejazd Arenberským lesom aj s najťažšími sekciami na kockách. Naozaj sa mi to páčilo, teším sa na preteky,“ povedal Lukáš Kubiš vo videu svojho tímu na sociálnej platforme YouTube.

Prekvapenie sezóny

Dvadsaťpäťročný Kubiš je zatiaľ príjemné prekvapenie novej cyklistickej sezóny. V drese prvodivízneho francúzskeho tímu Unibet Tietema Rockets triumfoval na jednorazových pretekoch vo Francúzsku Cholet Agglo Tour, bolo to pre jeho zamestnávateľa prvé víťazstvo v tejto sezóne.

Pripomeňme, že predtým bol ambiciózny Slovák druhý v jednej z etáp na Tour de la Provence. Pri vstupe do klasikárskej sezóny obsadil šieste miesto na belgickom podujatí World Tour Omloop Nieuwsblad a o deň neskôr finišoval deviaty na ďalších jednorazových pretekoch Kuurne- Brusel- Kuurne. Ďalšiu deviatu priečku si pripísal na podujatí Danilith Nokere Koerse rovnako v Belgicku Po skvelých výkonoch prišla aj zaslúžená odmena. Kubiš predĺžil o dva roky zmluvu s Unibet Tietema Rockets – do konca sezóny 2027.

Pamätný Sagan

Na zozname víťazov Paríž-Roubaix je aj jedno slovenské meno. V roku 2018 tam Peter Sagan triumfoval po pamätnom sóle, ktoré sa začalo vyše 50 km pred cieľom a v záverečnom okruhu na staručkom štadióne v Roubaix v priamom súboji zdolal Švajčiara Silvana Dilliera, ktorý bol dovtedy v úniku.