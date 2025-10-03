Gaštanové hody na hrade Modrý Kameň prinesú hudbu, remeslá aj tradičné špeciality

Slávnosti budú pokračovať aj v centre mesta Modrý Kameň na Lipovom námestí.
Hrad Modrý Kameň bude v sobotu 11. októbra dejiskom Gaštanových hradných hodov, ktoré sa konajú pri príležitosti 23. ročníka Gaštanových slávností. Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek pripravilo pre návštevníkov bohatý celodenný program spojený s kultúrou, históriou, tradičnými remeslami a ochutnávkou gaštanových špecialít. Gaštanové hradné hody sa na hrade Modrý Kameň uskutočnia od 10.00 do 18.00 h, pričom organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu.

Ochutnávky a dobový tábor

Podujatie otvorí o 10.30 h ďakovná svätá omša v hradnej kaplnke svätej Anny. O hodinu neskôr sa na nádvorí kaštieľa predstaví Tomáš Pohorelec s programom „Piesnenie“ a od 13.00 h zaznie koncert Karolíny Buzákovej s ľudovými piesňami.

Sprievodný program sa začne už od 10.00 h, keď sa hradným nádvorím rozšíri vôňa gaštanových aj iných tradičných pochúťok. Bufet a cukráreň Castanea ponúknu návštevníkom pestrý výber jedál, pripravené budú ochutnávky, tvorivé dielne, remeselný jarmok a prezentácia regionálnych výrobcov z Novohradu. Atmosféru doplní dobový tábor s ukážkami historickej lukostreľby.

Výstava a hudobná zábava

Súčasťou programu je aj sprístupnenie expozícií múzea a výstavy umelca Borisa Ivanoviča Kuzmu s názvom „Opäť u priateľov…“, ktorá bude otvorená do 17.00 h. Popoludní sa na nádvorí kaštieľa postarajú o hudobnú zábavu kapely MM BAND a MEthink.

Slávnosti budú pokračovať aj v centre mesta Modrý Kameň na Lipovom námestí. Program otvorí o 13.00 h slávnostné zahájenie, po ktorom vystúpia žiaci ZUŠ Modrý Kameň, skupina Lieščina, detské divadlo Tárajko a Popletajka, spevák MOMO, Lukáš Adamec a večernú zábavu uzavrie kapela DRAHOBAND.

