Londýnsky Arsenal zostal pred bránami finále Ligy majstrov. Arteta: Boli sme lepší v oboch dueloch - FOTO

Hráči londýnskeho Arsenalu sa neprebojovali do svojho druhého finále futbalovej Ligy majstrov. V tohtosezónnej edícii to dotiahli do semifinále, v ktorom však stroskotali na francúzskom tíme Paríž Saint-Germain.

„The Gunners“ v prvom zápase doma prehrali 0:1, v parížskej odvete v Parku Princov podľahli súperovi 1:2. Hlavný kouč Mikel Arteta však vyhlásil, že jeho zverenci boli lepší v oboch semifinálových stretnutiach.

„Keď sa pozriete na oba zápasy, ich najlepším hráčom bol brankár, on bol rozdielom v tejto sérii. Som veľmi hrdý na hráčov. Stopercentne si nemyslím, že bol lepší tím v súťaži, ale sme vonku,“ vyhlásil.

Arsenal si vytvoril množstvo šancí, ale gólman súpera Gianluigi Donnarumma ich skvelými zákrokmi zastavil. Góly Fabiana Ruiza a Achrafa Hakimiho dostali PSG do dvojgólového vedenia. Bukayo Saka síce znížil, bolo už neskoro na zvrat.

„Po 20 minútach to malo byť 3:0. Boli sme veľmi blízko a po dlhé obdobia oboch zápasov sme boli oveľa lepší ako oni, ale nie sme vo finále, čo zabolí,“ dodal Arteta.

Arsenal stále čaká na významnú trofej od víťazstva v FA Cupe v roku 2020. Zranenia kľúčových hráčov zohrali veľkú úlohu v ich neúspechu v Premier League.

Arteta však verí, že výkon proti PSG dáva nádej do budúcnosti.

„Hráči si zaslúžia veľa uznania za to, čo robia v kontexte situácie a množstva zranení. Musíte prísť do súťaže v tejto fáze s plným kádrom v najlepšej kondícii, a to sme nemali,“ povedal.