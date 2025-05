Crystal Palace oslavuje prvú veľkú trofej v histórii. Guardiola nezískal ani FA Cup a končí sezónu bez trofeje

Futbalisti londýnskeho Crystal Palace sa stali víťazmi anglického FA Cupu 2024/2025. Vo finále na štadióne Wembley prekvapivo zdolali favorizovaný Manchester City 1:0 a získali tak prvú významnú trofej vo svojej histórii. O rozhodujúci gól sa postaral v 16. minúte ofenzívny stredopoliar Eberechi Eze. Londýnsky klub si víťazstvom zároveň zabezpečil miestenku v skupinovej fáze Európskej ligy v nasledujúcej sezóne.

Rozhodujúcim aspektom brankár Henderson

Manchester City síce mal počas zápasu výraznú územnú aj streleckú prevahu (držanie lopty 78 %, strely 23:7), no proti skvelo organizovanej defenzíve súpera sa nedokázal presadiť. V 36. minúte nepremenil Omar Marmoush pokutový kop, keď jeho pokus zneškodnil výborne chytajúci Dean Henderson. „Mali sme taký pocit, že dnes bude náš deň. Tréner prišiel s jasným plánom a my sme ho dokonale zrealizovali. Veľmi si to zaslúžime,“ uviedol po zápase hrdina „orlov“ Henderson.

Neúspešná sezóny Pepa Guardiolu

Manchester City tak prvýkrát od roku 2016 a nástupu trénera Pepa Guardiolu končí sezónu bez zisku trofeje. „Herný plán nefungoval, pretože sme nevyhrali. Nemám z toho však zlý pocit, sme smutní, ale teraz sa musíme sústrediť na posledné dva zápasy a zabojovať o Ligu majstrov,“ povedal španielsky kouč. Citizens prehrali vo finále FA Cupu druhý rok po sebe, vlani nestačili na Manchester United.

Španielsky tréner Pep Guardiola z anglického klubu Manchester City. Foto: SITA/AP

V pohárovej Európe po prvý raz od roku 1998

K historickému úspechu sa vyjadril aj tréner Crystal Palace Oliver Glasner. „Chceli sme písať históriu a myslím si, že sme v nej pridali naozaj veľkú kapitolu. Najväčším úspechom nie je len zdvihnúť trofej, ale darovať našim fanúšikom tento moment. Nikto nečakal, že Crystal Palace vyhrá FA Cup, no držali sme spolu a podarilo sa nám to,“ uviedol Glasner, ktorého tím zakončil sezónu veľkolepo a v budúcom ročníku si zahrá európske poháre prvýkrát od roku 1998.