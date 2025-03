Kucka sa oficiálne rozlúči s reprezentáciou, bude to symbolicky na Tehelnom poli - VIDEO

Juraj Kucka dá vo štvrtok večer oficiálne „zbohom“ slovenskej futbalovej reprezentácii. Udeje sa tak na bratislavskom Tehelnom poli pred úvodným zápasom baráže o postup do B-divízie Ligy národov proti Slovinsku. Symbolicky to bude na mieste, kde 38-ročný z Bojníc na klubovej úrovni pôsobí v tíme ŠK Slovan Bratislava, a zároveň v domove slovenskej reprezentácie – na Národnom futbalovom štadióne.

„Bude to pekné aj emotívne. Som rád za to, akým spôsobom som prešiel kariérou. Užijem si ten zápas, aj keď to bude trochu inak a potom idem ďalej. Reprezentácia znamenala pre mňa veľmi veľa. Mala by to byť priorita a česť zviditeľniť krajinu. Snažil som sa o to. Vždy som sa na zrazy tešil, keďže som bol od 20 rokov preč zo Slovenska,“ povedal Kucka na pondelkovej tlačovej konferencii.

112 zápasov, 14 gólov

Kucka sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kapitolu pre zdravotné problémy s kolenom. V najcennejšom drese absolvoval 112 duelov a strelil v nich 14 gólov. Účastník všetkých štyroch vrcholných podujatí, na ktorých sa Slovensko predstavilo v novodobej ére (MS 2010, ME 2016, ME 2020 a ME 2024), si poslednú reprezentačnú čiarku pripísal v septembrovom stretnutí Ligy národov v Košiciach proti Azerbajdžanu a prispel k výhre tímu trénera Francesca Calzonu 2:0.

„Kuco“ debutoval v reprezentácii v novembri 2008 v Žiline v prípravnom zápase proti Lichtenštajnsku (4:0), premiérový reprezentačný gól si pripísal v auguste 2011 v Klagenfurte pri výhre 2:1 nad Rakúskom. V pamäti fanúšikov zostane navždy jeho oslavné salto po góle do siete brankára Ikera Casillasa v kvalifikácii o postup na ME 2016 v žilinskom stretnutí proti Španielsku (2:1), či mimoriadne dôležitý gól v rozhodujúcom zápase play-off o postup na ME 2021 v Belfaste do siete Severného Írska.

Mnoho pekných momentov

„Nikdy nezabudnem na prvý zápas, keď som nastúpil v Žiline, to bol pre mňa top zážitok. Celých 16 rokov, čo som sa držal v reprezentácii prinieslo veľa pekných, ale aj zlých momentov. Nikdy to nie je len pekné, sú tam aj ťažké chvíle. Vždy je na čo spomínať,“ skonštatoval Kucka.