Žilinskí mladíci si poradili s Crvenou zvezdou Belehrad. V Lige majstrov si zahrajú aj na jar

Talentované nádeje slovenského futbalového klubu MŠK Žilina sa prebojovali do jarného šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov 2025/2026.
„Šošoni“ v stredajšej odvete 3. kola pod Dubňom proti srbskej Crvenej zvezde Belehrad dokázali zmazať dvojgólové manko (1:3) z úvodného duelu, zvíťazili 2:0 a v jedenástkovom rozstrele si zabezpečili postup ďalej.
„Podali sme veľmi dobrý, až vynikajúci výkon. Je to fantastický pocit postúpiť po penaltách, no dnes bolo na ihrisku iba jedno družstvo, nepustili sme Srbov prakticky do ničoho,“ povedal na klubovom webe tréner žilinskej „devätnástky“ Ivan Belák.
Meno najbližšieho súpera sa Žilinčania dozvedia počas žrebu v piatok 12. decembra. Už teraz vedia, že to bude protivník z rangu najväčších.
V šestnásťfinále natrafia na Atlético Madrid, FC Barcelona, Tottenham Hotspur, Manchester City, Borussiu Dortmund, Sporting Lisabon, Paríž Saint-Germain, Inter Miláno, Ajax Amsterdam alebo FC Liverpool.
„V žrebe si určite prajeme doma atraktívneho súpera, cez ktorého prejdeme. Verím, že fanúšikovia podobne ako v predošlých edíciách budú na tribúnach pribúdať a na jar to tu vypredáme. Ďakujeme im za dnešnú atmosféru,“ dodal Belák.