Manchester je modrý. Haaland dvoma gólmi zariadil víťazstvo nad mestským rivalom. Kouč Amorim čelí kritike

Nórsky futbalový topkanonier Erling Haaland strelil dva góly a jeho Manchester City zdolal rivala Manchester United 3:0 v prvom súboji Premier League 2024/2025 po pauze vyhradenej pre potreby národných tímov.
Skóre stretnutia otvoril Phil Foden, Haaland potom pridal dva presný zásahy v druhom polčase, pričom jedna z jeho šancí zostala nevyužitá. Hráči City sa tak po dvoch prehrách v rade vrátili na víťaznú vlnu.
Futbalisti United vstupovali do derby s náskokom v tabuľke Premier League, no ich forma je slabá, keď získali len štyri body z prvých štyroch zápasov a vypadli z Ligového pohára po prehre so štvrtoligovým Grimsby. Tréner Rúben Amorim priznal, že jeho tím nebol dostatočne efektívny a musí sa zlepšiť.
„V takýchto zápasoch musíme byť perfektní a v tomto zápase sme perfektní neboli. Frustrácia je vždy rovnaká, pretože pri množstve šancí, ktoré si vytvárame, musíme strieľať góly.“ poznamenal Amorim.
Taliansky brankár Gianluigi Donnarumma, ktorý debutoval za „The Citizens“, predviedol dôležitý zákrok pri strele Bryana Mbeuma, ktorým hostia mohli skorigovať na 1:2.
Hráči City zostávajú na druhom mieste tabuľky so stratou šiestich bodov na vedúci FC Liverpool. V ďalších zápasoch ich čaká Neapol v Lige majstrov a Arsenal v Premier League.
„Toto sme potrebovali. Vždy chcete vyhrať derby, ale dnes to bolo cítiť ešte viac. Cítim úľavu a som aj šťastný, že sa nám to podarilo. Musíme však pokračovať v práci,“ zhodnotil dvojgólový Haaland.
Pred nedeľňajším zápasom si fanúšikovia oboch tímov uctili zosnulú boxerskú legendu Rickyho Hattona minútou potlesku. Foden, ktorý bol najlepším hráčom Premier League v sezóne 2023/2024, sa po zranení vrátil a hneď sa prezentoval gólom.
United si sami komplikovali situácie, keď Matthijs de Ligt stratil loptu, čo využil Bernardo Silva na prihrávku Haalandovi. V závere fanúšikovia City skandovali „prepustený ráno“ na adresu Amorima, ktorý má na konte len osem výhier v 31 zápasoch Premier League.