Liptovský Mikuláš prejde najväčšou sviatočnou premenou za roky, mesto zaplaví viac ako osem tisíc metrov svetelných reťazí – FOTO

Liptovský Mikuláš realizuje v tomto roku najväčšiu modernizáciu vianočnej výzdoby v centre mesta i v jeho mestských častiach za posledné roky. Jej súčasťou je viac ako 8-tisíc metrov svetelných reťazí. Ako ďalej informovala samospráva na sociálnej sieti, s inštaláciou sa už začalo, väčšinu výzdoby uvidia domáci a návštevníci počas Mikulášskeho jarmoku. Výzdoba stála 240-tisíc eur, predpokladaná suma sa znížila vo verejnej súťaži o niekoľko desiatok tisíc eur.

V rámci výzdoby pribudne jedenásť majestátnych lesných zvierat, napríklad päťmetrový jeleň, trojmetrová srna či vlk na Námestí osloboditeľov. Novinkou bude aj svetelná fontána priamo oproti nim, deväť veľkých svetelných panelov so zimnými športmi na Ulici 1. mája, fotopointy, 3 700 metrov svetelných reťazí na stromoch v centre i výzdoba hlavného vianočného stromčeka a stĺpov verejného osvetlenia. V pešej zóne na Podbrezinách to budú dvojmetrové svetelné prvky. Mesto zároveň avizuje jednotnú výzdobu vianočných stromov vo všetkých mestských častiach.

Zvyšok výzdoby doplnia v Liptovskom Mikuláši hneď po skončení jarmoku. „Dôvodom je ochrana nadrozmerných prvkov počas veľkého jarmočného ruchu. Využijeme aj funkčné prvky staršej výzdoby, niektoré zostanú na pôvodnom mieste, iné presunieme,“ uviedlo mesto. Dodalo, že investícia do vianočnej výzdoby nijako neohrozila ostatné projekty.

„Mesto si ju môže dovoliť aj vďaka zodpovednému hospodáreniu a úspešnému čerpaniu externých zdrojov. Len za posledné tri roky sme do mestskej kasy získali viac ako 10 miliónov eur,“ informovali z radnice. Veria, že nová výzdoba oživí centrum a podporí lokálnu ekonomiku.

