Pellegrini otvoril vianočné obdobie rozsvietením stromčeka, ocenil tvorbu detí a priblížil posolstvo pápeža – VIDEO

Predné nádvorie Prezidentského paláca už ožilo sviatočnou atmosférou. Za účasti prezidenta Petra Pellegriniho v piatok slávnostne rozsvietili vianočný stromček. Hlava štátu, ktorá na tradičné podujatie v predvečer sviatku svätého Mikuláša prišla z pracovnej cesty vo Vatikáne, tlmočila silné posolstvo Svätého Otca o potrebe budovať mosty namiesto múrov a o dôležitosti vzájomného spájania – najmä v čase, keď v nás rastie túžba po pokoji a ľudskosti.
„Pevne verím, že zo svojich životov dáme preč to zlé a že sa v tomto krásnom období viac upokojíme a budeme tešiť z radostných chvíľ, ktoré nás čakajú,“ uviedol prezident.
Slávnostné rozsvietenie stromčeka a celého Prezidentského paláca ohlásilo vstup do vianočného obdobia. Vyzdobené priestory už dýchajú sviatočnou atmosférou. Niekoľko živých jedličiek v reprezentačných priestoroch Prezidentského aj Karáčoniho paláca pochádza z plantáží Lesov SR – Odštepný závod Semenoles. Majestátny, 35 rokov starý smrek, ktorý je ozdobou predného nádvoria, daroval prezidentskej kancelárii Tomáš Suchán z obce Trstín.
Na podujatí sa zúčastnili deti zo Základnej školy Pohraničná v Komárne a žiaci zo Základnej umeleckej školy Stará Turá, ktorí sa zapojili do výzvy prezidenta na vytvorenie návrhu prezidentskej vianočnej pohľadnice. Víťazným návrhom sa stala pohľadnica od Lei zo Základnej školy Pohraničná v Komárne, ktorá bude oficiálnym vianočným pozdravom prezidenta pre domácich aj zahraničných partnerov. Druhá vybraná pohľadnica, ktorú vytvorila Eliška zo Základnej umeleckej školy Stará Turá, poslúži ako osobitný sviatočný pozdrav pre zamestnancov Kancelárie prezidenta SR.