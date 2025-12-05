Čaro Vianoc sa začína v kuchyni, Slováci milujú tradičné koláčiky

Prichádza najkúzelnejšie obdobie roka – čas plný radostného očakávania a rodinných tradícií. Väčšina Sloveniek zostáva pri pečení vianočného pečiva verná osvedčeným rodinným receptom a ako ukazujú výsledky tohtoročného prieskumu, mnohé z nich začínajú piecť v dostatočnom predstihom. Prežite aj vy čaro Vianoc a pustite sa včas do príprav, na ktoré sa teší celá rodina.
Vianoce už klopú na dvere a spolu s nimi preniká do domácností sviatočná atmosféra, ku ktorej neodmysliteľne patrí vianočné pečivo. Vianočné pečenie je pre väčšinu Sloveniek aj Češiek nielen každoročnou tradíciou, ale najmä časom, ktorý spája generácie a vytvára nezabudnuteľné chvíle plné radosti a vône domova.
Tohtoročný prieskum spoločnosti Dr. Oetker, realizovaný v spolupráci s agentúrou NielsenIQ, potvrdzuje, že takmer 98 % Sloveniek si na pečenie vianočného pečiva vždy vyhradí čas. Takmer polovica si pečenie necháva na posledný adventný týždeň a 45 % opýtaných pečie dva až tri týždne pred Štedrým dňom. Len 7 % sa do vianočných príprav púšťa už v novembri. Zatiaľ čo až 71 % Češiek začína piecť dva až tri týždne pred Štedrým dňom a 16 % dokonca začína prípravy už v novembri. Slovenky okrem koláčov pripravujú aj medovníky, zákusky a krémové rezy, zatiaľ čo v Česku je obľúbená aj vianočka a osie hniezda. Na Slovensku až 41 % gazdiniek pečie nielen pre seba, ale aj pre niekoho ďalšieho.
Tradičné recepty dominujú
Klasikou slovenských Vianoc je jednoznačne vôňa vanilky, ktorá by rozhodne nemala chýbať v žiadnej kuchyni. Praktický Vanilka mlynček Gurmet Dr. Oetker vám pomôže vychutnať si ju plnými dúškami. Jedinečná chuť čerstvo pomletých vanilkových strukov určite poteší každého milovníka pečenia. Je ideálnou voľbou napríklad pri príprave tvarohových mini štól s marcipánom. Nielenže predstavujú dokonalý doplnok k vianočnej výzdobe, ale zároveň môžu byť aj originálnym darčekom.
Aj keď takmer tretina Sloveniek a Češiek počas roka pri pečení často experimentuje, v prípade vianočného pečiva sa držia skôr osvedčených receptov. Vianočné pečivo má v domácnostiach svoje pevné miesto, slovenské gazdinky pripravujú v priemere skoro 8 druhov sladkého pečiva. Medzi najobľúbenejšie druhy patria linecké koláčiky, vanilkové rožky a medovníky.
Nezameniteľná vôňa medovníkov
Recepty na vianočné medovníky nepochybne patria k tým, ktoré sa v rodinách často odovzdávajú z generácie na generáciu. Bez vône medovníkového cesta si Vianoce dokáže predstaviť len málokto.
Tajomstvom tej pravej chuti je Perníkové korenie Dr. Oetker – zmes škorice, klinčekov, koriandra a ďalších voňavých korenín sa postará o to, že vaše medovníčky budú krásne rozvoniavať.
TIP: Okrem medovníkov ho však môžete využiť aj v ďalších dobrotách – v lineckom ceste, biskupskom chlebíčku alebo na ochutenie vianočných sušienok. Skvelo sa hodí aj do nápojov – stačí štipka do vareného vína, punču či horúcej čokolády a z obyčajného večera sa stane sviatočný zážitok. Zaujímavosťou je, že podobné zmesi sa kedysi pridávali aj do voňavých vrecúšok. Táto bohatá aróma prevoňala dom a vytvárala sviatočnú atmosféru dávno predtým, než prišli moderné sviečky či difuzéry.
A keď príde rad na samotné zdobenie, siahnite po Zdobení 4 druhy black & gold Dr. Oetker. Pomocou kombinácie čierneho a zlatého zdobenia rôznych tvarov si medovníky ozdobíte podľa vlastnej chuti a fantázie. Ak pridáte Pistácie sekané Dr. Oetker, vytvoríte originálnu vianočnú dekoráciu, ktorá bude navyše výborne chutiť.
Malí cukrári v akcii
Až 44 % Sloveniek pečie vianočné pečivo spoločne so svojimi deťmi. Pre mnohé rodiny je to jedna z najkrajších tradícií – kuchyňa plná vône čerstvo upečených medovníkov, smiech detí a ich nadšenie pri zdobení. Malí cukrári totiž milujú, keď môžu premeniť obyčajné koláčiky na veselé a farebné umelecké dielka.
S Tubičkami na zdobenie 4 farby Dr. Oetker zvládnu krásne kresliť aj tí najmenší – jednoduché linky, srdiečka či hviezdičky sa zrazu menia na ozdobu, ktorá poteší každé oko. Ak túžite po jemnejších tónoch, siahnite po Tubičkách pastelových 4 farby Dr. Oetker, ktoré dodajú pečivu nežný, elegantný vzhľad.
A aby medovníky a koláčiky ešte viac zažiarili, ideálnym doplnkom je Zdobenie 4 druhy biele Dr. Oetker – vytvorí efekt jemného snehu alebo mrazu. Ak chcete pridať sviatočný lesk, siahnite po Zdobení 4 druhy zlaté/strieborné Dr. Oetker, ktoré premení každý kúsok na malé vianočné šperkárske dielko.
Stačí jedno popoludnie plné fantázie a zábavy a na vašom sviatočnom stole sa objavia originálne, pestrofarebné i elegantné dobroty, ktoré potešia nielen chuťové poháriky, ale aj oči.
Vianočné (ne)pečenie
Takmer dve tretiny slovenských gazdiniek pripravujú okrem pečeného pečiva aj nepečené dobroty. A práve tie sú vďaka svojej jednoduchej príprave skvelou voľbou, keď chcete zapojiť aj deti. Predstavujú tiež ideálne riešenie pre všetkých, ktorí si vianočné prípravy nechávajú na poslednú chvíľu. Keď sa totiž spoja kvalitné ingrediencie a trocha fantázie, vznikajú dobroty, ktoré potešia aj tie najmaškrtnejšie jazýčky.
Krokantové čokoládové pralinky sú jasným dôkazom, že aj bez pečenia môžu vzniknúť vianočné zázraky. Hodvábne jemné, s kvapkou írskeho likéru, obalené v chrumkavom Lieskovoorieškovom krokante alebo Prírodnom kakau Dr. Oetker predstavujú luxusný darček alebo ideálnu sladkú bodku po štedrovečernej večeri.
Ich príprava je veľmi jednoduchá. V kastróliku vo vodnom kúpeli za stáleho miešania rozpustíme 200 g horkej čokolády, 50 g masla a 2 balíčky Vanilkového cukru Dr. Oetker. Pridáme 6 polievkových lyžíc írskeho smotanového likéru a premiešame. Odstavíme a necháme vychladnúť. Potom z hmoty tvarujeme guľôčky veľkosti vlašského orecha. Polovicu obalíme v krokante, druhú polovicu v kakau. Vložíme do malých papierových košíčkov a uložíme do chladničky stuhnúť.
Viac chutných receptov nájdete na webe: Naše recepty | Dr. Oetker.
O prieskume Vianočné pečenie 2025
Prieskum Vianočné pečenie 2025 pre spoločnosť Dr. Oetker bol realizovaný v júni v spolupráci s výskumnou agentúrou NielsenIQ. Zber dát prebiehal metódou CAWI na vzorke 500 respondentov v každej krajine – v Českej republike aj na Slovensku.
