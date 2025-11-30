Košické rozprávkové Vianoce odštartujú rozsvietením stromčeka, pripravené sú viaceré novinky – FOTO

V prvý decembrový deň odštartuje v metropole východu program 31. ročníka Košických rozprávkových Vianoc. Ako mesto Košice informovalo, začnú sa rozsvietením vianočného stromčeka a výzdoby pri súsoší Immaculata na Hlavnej ulici o 17:00.
Pre návštevníkovo podujatia je pripravená tanečná a hudobná šou, vystúpi napríklad kapela Modern Talking reloaded, sólista Národného divadla Košice Marián Lukáč, ale aj tanečné školy Outbreak a Whos That Kidz, či divadl Haliganda.
„Úvodná šou zároveň odštartuje dobrovoľnú zbierku Primátorský punč i Košické vianočné trhy. Program premiérového dňa Košických rozprávkových Vianoc bude spojený so slávnostným rozsvietením vianočného stromčeka, Dómu svätej Alžbety, Hlavnej a priľahlých ulíc spolu s krajinou Rozprávkovo v Mestskom parku. Najväčšie a časovo najdlhšie trvajúce podujatie organizované mestom Košice v roku 2025 premení centrum mesta počas celého decembra na ´Vianočné mestečko´ s hlavným pódiom pri Immaculate,“ uviedla samospráva.
Pripravené sú viaceré novinky
Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) poprial obyvateľom i návštevníkom nášho mesta, aby si užili jedinečnú vianočnú atmosféru. Poďakoval i partnerom, ktorí sa na podujatí podieľali, medzi nimi spoločnosti U.S. Steel, mestským častiam aj mestským podnikom.
„V pondelok 1. decembra oficiálne začíname Košické rozprávkové Vianoce veľkolepým rozsvietením Vianočného stromu na Hlavnej ulici pri Immaculate, ktorý bude po dlhých rokoch aj blikať. Rovnako ako minulý rok sme aj tentoraz pódium trochu posunuli, aby sme návštevníkom mohli ukázať celú Hlavnú ulicu a pódium neuzatváralo výhľad na náš strom,“ uviedol.
Doplnil, že aj v tomto roku zachovajú to najlepšie z uplynulých ročníkov, pripravené sú ale aj viaceré novinky. Ide napríklad o vylepšenia osvetlenia v centre mesta, či zatraktívnenie a doplnenie figúrok v krajine Rozprávkovo v Mestskom parku.
„Celkovo nás počas celého decembra čaká v centre mesta naozaj bohatý program, ktorý nás spoločne prevedie až k najkrajším sviatkom roka. Teším sa nielen na vystúpenia známych umelcov, ale aj našich talentovaných Košičanov všetkých vekových kategórií, ktorí sa budú každý deň striedať na pódiu,“ dodal Polaček.
Vianočné programy
Ako mesto ozrejmilo, vianočné programy budú na Hlavnej ulici každý deň do 23. decembra, vždy od 17:00 do 19:00. Vystúpia napríklad Kiss My Ex, Peter Stašák, Tomáš Oravec z programu Všetko čo mám rád so skupinou Cimbalowica, Lobo, The Backwards či ďalšie revivalové kapely.
„Oživením programov budú vystúpenia tanečných majstrov zo známych košických tanečných skupín, či viaceré ďalšie hudobné alebo spevácke čísla. Po skončení večerného programu sa na Hlavnej rozozvučí obľúbené Vianočné rádio. Pôjde o živé mixovanie vianočných pesničiek a populárnych hitov DJ priamo z hlavného pódia pri Immaculate neďaleko vianočného stromu,“ doplnila samospráva.
Stánky budú otvorené každý deň
Centrum mesta už niekoľko dní zdobí 16 metrov vysoká jedľa biela, ktorú pracovníci Mestských lesov priviezli z areálu základnej školy v Kysaku (okres Košice-okolie). Zdobí ju zhruba 2 000 metrov dlhá svetelná reťaz so žiariacim efektom, doplnená 14 tisíckami úsporných LED svetelných bodov.
„Návštevníci centra mesta budú môcť krásny vianočný strom obdivovať aj počas stretnutí so svojimi blízkymi alebo známymi na Vianočných trhoch. Oficiálna prevádzka stánkov medzi Immaculatou až takmer k OD Urban bude počas celého decembra s výnimkou prestávky 24. a 25. decembra. Niektorí stánkari však už svoje prevádzky otvorili,“ uviedlo mesto Košice.
Stánky, ktorých bude 47, budú otvorené každý deň od 11:00. Návštevníci vianočných trhov v nich nájdu bohatú ponuku vianočných špecialít, pečených či grilovaných jedál, ale aj varenej čokolády, vína a medoviny. Pripravené bude aj vianočné pečivo a cukrovinky, a tiež vianočné darčekové predmety.
„Pre pohodlnejšiu konzumáciu budú úplne nové stoly a oddychové zóny na sedenie pre návštevníkov umiestnené v strede medzi stánkami nad prekrytým potôčikom. Jedlá a nápoje budú podávané v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z recyklovaných obalov. Jednotná grafika na nápojové obaly bude vychádzať z celkovej grafiky tohtoročných Košických rozprávkových Vianoc. Pribudne aj viac zberných košov na triedený odpad,“ avizuje mesto.
50 metrov dlhý špeciálny stôl
Ako uviedol primátor Polaček, tento rok bude novinkou 50 metrov dlhý špeciálny stôl. „Každého takisto pozývam na náš skvelý primátorský punč, či už v nealko verzii alebo v silnejšej verzii pre dospelých. Ten budeme čapovať spolu so starostami mestských častí, poslancami a zástupcami rôznych organizácií alebo športových klubov celý december medzi 16:00 a 20:00 s výnimkou dvojdňovej prestávky na Štedrý deň a Prvý sviatok vianočný. Svojou návštevou a finančným príspevkom zároveň podporíte charitatívny rozmer Vianoc. Mesto, ako vždy, zaplatí všetky náklady na výrobu punču a celý výťažok z predaných nápojov a šálok potom venuje štvorici charitatívnych organizácií, ktoré schválili naši poslanci,“ dodal.
Výťažok z Primátorského punču poputuje neziskovej organizácii Sociálne bývanie, pacientskej organizácii Liga proti osteoporóze Slovensko – Klub osteoporózy v Košiciach, neziskovej organizácii Empatia plus a občianskemu združeniu Hrdlička. Použitý bude na nákup materiálov a zariadení, a úhrady nákladov spojených s prevádzkovaním. Tradičný Mikulášsky beh bude mať tiež charitatívny rozmer, už po dvanásty krát pomôže tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami.
Bohatá výzdoba
Centrum mesta tiež ponúkne bohatú výzdobu. Osvetlenie zabezpečia úsporné LED svetlá. „Na Košičanov čaká 120 svetelných ozdôb umiestnených na kompletne vyzdobenej Hlavnej ulici vrátane vybraných pouličných kandelábrov v okolí Východoslovenskej galérie a pri Historickej radnici. Nezabudlo sa ani osvetlený most lásky spájajúci Mlynskú ulicu s Mestským parkom. Pri Dolnej bráne nebude chýbať ani známy symbol Košických Vianoc – päť metrov vysoký prechodový 3D vianočný zvon. K nemu tento rok pribudli vianoční škriatkovia,“ vymenúva mesto.
Pri fontáne pri Michalskej kaplnke bude možné nájsť anjelika s harfou, oproti hlavnému vchodu do Historickej budovy Národného divadla, pred Spievajúcou fontánou, zas veľké Husličky s notami. „V parku so zverokruhovou fontánou pribudne od 14. decembra do 22. januára osem ramenný svietnik Chanukija. Súčasťou vianočnej výzdoby bude tradične aj veľký adventný veniec, ktorý bude umiestnený pred Urbanovou vežou,“ dodala samospráva.
Drevený ručne vyrezávaný Betlehem s veľkou vianočnou hviezdou bude aj tento rok pri Immaculate. Minulý rok tam bol presunutý kvôli modernizácii Dolnej brány, kde obvykle býval. Výzdoba bude aj na Bielej, Uršulínskej a Františkánskej ulici, ich svetelná výzdoba nasmeruje návštevníkov do Mestského parku.
Začne aj prevádzka obľúbenej ľadovej plochy
V ňom začne od piatka 5. decembra prevádzka obľúbenej ľadovej plochy. „Na Mikuláša si bezplatne budú môcť zašportovať všetci tí, ktorí tam prídu v maskách. Ľadová plocha pre fanúšikov korčuľovania a amatérske partie hokejistov by mala byť v prevádzke v závislosti od poveternostných podmienok zhruba do konca januára,“ informuje mesto Košice.
Oproti klzisku nájdu návštevníci košickú krajinu kúziel a rozprávkových príbehov Rozprávkovo. Denne od 16:00 do 21:00 ich bude vítať Medovníkový domček z rozprávky O Jankovi a Marienke, Veľký páv s rôznymi verziami veľkých pier z rozprávky Perinbaba, ale aj Červená čiapočka s vlkom či Janko Hraško s veľký luskom hrachu.
Novinkou bude tento rok Snehulienka s trpaslíkmi. K výzdobe Mestského parku bude patriť aj veľký anjel v hudobnom altánku. Na južnom konci Hlavnej ulice, pri OD Dargov nebude chýbať vyhliadkový kolotoč známy ako Košické oko, spolu s benátskym kolotočom a šmykľavkou pre deti. Jeho prevádzka by mala trvať do 6. januára budúceho roka.
Virtuálny ohňostroj
Na Silvestra bude namiesto klasického ohňostroja pripravená jeho virtuálna podoba. Ako mesto ozrejmilo, pôjde o šou na svetelnej obrazovke vyskladanú zo záberov z predchádzajúcich ohňostrojov. Koniec roka 2025 spestrí aj veľká hudobná párty, ktorá na pódium pri Immaculate prinesie legendy v slovenskom a talianskom revivalovom hudobnom duchu.
Mesto uviedlo, že celkový rozpočet Košických rozprávkových Vianoc je v sume čosi vyše 80-tisíc eur. „Okrem mestského rozpočtu sa na ich financovaní podieľa aj košický U.S. Steel. Spoločnosť Blue Butterfly design zapožičala mestu viaceré rozprávkové postavičky,“ uviedla samospráva.
Avizovala, že o programe Košických rozprávkových Vianoc bude pravidelne informovať prostredníctvom svojich komunikačných kanálov. Program je tiež dostupný na webe, na stránke https://static.kosice.sk/files/manual/noviny/vianoce2025_program.pdf.