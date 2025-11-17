Lipšic sa postavil pred disciplinárny senát, proces inicioval generálny prokurátor Žilinka

Prokurátor Generálnej prokuratúry SRDaniel Lipšic sa v pondelok postavil pred disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR. Disciplinárne stíhanie Lipšica inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka, podľa ktorého sa Lipšic v rámci troch skutkov dopustil disciplinárnych previnení, pričom by podľa neho mal byť preložený na prokuratúru nižšieho stupňa.
Zneváženie postavenia
Samotný Lipšic v tejto súvislosti poukázal na dlhodobú anymozitu medzi vedením GP SR a bývalou špeciálnou prokuratúrou, ktorej šéfoval až do jej zrušenia. Žilinka sa na pondelkovom pojednávaní nezúčastnil, zastupuje ho prvý námestník Jozef Kandera. Prvý skutok sa týka konfliktu Lipšica s riaditeľkou osobného úradu GP SR Elenou Černou.
Podľa disciplinárneho návrhu v auguste 2024 po tom, čo ona doručila rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie prokurátorovi Michalovi Šúrekovi k nemu domov namiesto na pracovisko, Lipšic na ňu kričal s tým, že „je poplatná Žilinkovmu režimu“ a robí nadprácu. Zároveň jej hrozil prstom a tiež podaním trestného oznámenia. Tým podľa disciplinárneho návrhu znevážil jej postavenie.
Zamietnutie žiadosti
Druhý skutok je datovaný do marca 2024, keď Lipšic ešte ako špeciálny prokurátor zamietol sťažnosť proti obvineniu viacerých osôb vrátane bývalých funkcionárov Vojenského spravodajstvaĽubomíra Skuhru a Jána Balciara a to bez toho, aby sa oboznámil s utajovanou prílohou spisu. Tým konal v rozpore s povinnosťami prokurátora.
Tretí skutok sa týka prípisu v trestnej veci, ktorý Lipšic v júni 2024 zaslal na referát väzenstva GP SR. V ňom mimo iného uviedol, že referát bol zriadený vďaka „výnimočným organizačným schopnostiach vedenia GP SR“. Sarkastickou poznámkou podľa disciplinárneho návrhu znevážil vedenie generálnej prokuratúry.
Daniel Lipšic pôsobil až do zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry ako jeho šéf. V súčasnosti pôsobí na legislatívnom odbore Generálnej prokuratúry SR.