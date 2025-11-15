Disciplinárny proces s prokurátorom Lipšicom sa začne v pondelok

Dôvodom návrhu Žilinku na disciplinárne stíhanie voči Lipšicovi majú byť tri skutky.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Daniel Lipšic
Daniel Lipšic. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová.
Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR začne v pondelok 17. novembra disciplinárny proces s prokurátorom Danielom Lipšicom. Disciplinárne stíhanie bývalého špeciálneho prokurátora inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ten podľa medializovaných informácií požaduje, aby Lipšica, ktorý je momentálne prokurátorom generálnej prokuratúry, súd preložil na prokuratúru nižšieho stupňa.

Dôvodom návrhu Žilinku na disciplinárne stíhanie voči Lipšicovi majú byť tri skutky, konkrétne hádka s kolegyňou, neoboznámenie sa s utajovanou prílohou spisu a sarkastické poznámky. Lipšic v reakcii uviedol, že Žilinkov návrh je osobný a vychádza z ich zlého vzájomného vzťahu.

Daniel Lipšic pôsobil až do zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry ako jeho šéf. V súčasnosti pôsobí na legislatívnom odbore Generálnej prokuratúry SR.

