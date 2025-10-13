Disciplinárny proces s prokurátorom Lipšicom sa opäť nezačne, dva termíny pojednávania boli presunuté

Disciplinárny proces s prokurátorom Danielom Lipšicom sa na pôde Najvyššieho správneho súdu SR v utorok 14. októbra nezačne. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu s tým, že dva termíny disciplinárneho pojednávania sú presunuté na november.
Začiatok procesu sa pritom očakával už v júni, vytýčený termín pojednávania však bol zrušený z dôvodu nevyhnutnosti vykonania procesných úkonov zo strany súdu. Disciplinárne stíhanie bývalého špeciálneho prokurátora inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Žilinka podľa medializovaných informácií požaduje, aby Lipšica, ktorý je prokurátorom generálnej prokuratúry, súd preložil na prokuratúru nižšieho stupňa. Dôvodom sú podľa neho tri skutky, konkrétne hádka s kolegyňou, neoboznámenie sa s utajovanou prílohou spisu a sarkastické poznámky. Lipšic v reakcii uviedol, že Žilinkov návrh je osobný a vychádza z ich zlého vzájomného vzťahu.
Daniel Lipšic pôsobil až do zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry ako jeho šéf. V súčasnosti pôsobí na legislatívnom odbore Generálnej prokuratúry SR.