Lipavský: Európa musí viac investovať do obrany Ukrajiny, inak riskuje vlastnú bezpečnosť

Odchádzajúca česká vláda sa po volebnom víťazstve Andreja Babiša obáva, že zmena politického kurzu by mohla ohroziť dodávky stoviek tisíc kusov munície pre Ukrajinu.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
Odchádzajúci český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. SITA/AP
Odchádzajúci český minister zahraničných vecí Jan Lipavský povedal, že Európa bude musieť viac investovať do obrany Ukrajiny, aby zastavila ruskú agresiu a posilnila vlastnú bezpečnosť.

„Vieme, že ak chceme zastaviť Rusko, musíme za to zaplatiť,“ povedal v nedeľu pre agentúru AFP počas samitu Európskej únie a Spoločenstva krajín Latinskej Ameriky a Karibiku Lipavský.

Odchádzajúca česká vláda sa po volebnom víťazstve Andreja Babiša obáva, že zmena politického kurzu by mohla ohroziť dodávky stoviek tisíc kusov munície pre Ukrajinu. Šéf českej diplomacie uviedol, že Babiš a jeho spojenci „hovoria o zastavení muničnej iniciatívy alebo o jej obmedzení“.

Lipavský zároveň uviedol, že nepredpokladá, že by Babišova vláda uvažovala o vystúpení z NATO. Aliancia je podľa neho „garantom bezpečnosti a ukazuje nám, ako máme vytvárať vlastnú obranu“. Rusko stále vníma Česko, ktoré bolo podriadené sovietskemu režimu ako „akési územie, ktoré by chcelo ovplyvňovať a okrádať o zdroje“, konštatoval Lipavský. V tomto zmysle by krajne pravicová vláda predstavovala pre ruského vodcu Vladimira Putina„úžasný darček“, dodal.

