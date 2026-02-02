Ligu majstrov čaká vyraďovacia fáza. Benfica chce opäť prekvapiť Real Madrid, Inter bude hrať za polárnym kruhom - VIDEO

Liga majstrov má za sebou ligovú fázu, ktorá priniesla bezchybný Arsenal, portugalskú šou aj milé nórske prekvapenie. Najlepšia osmička má isté osemfinále.
Tímy medzi 9. až 24. miestom, medzi ktorými sú aj giganti ako Real Madrid či PSG, musia o miestenku do TOP 16 zabojovať. Po žrebe je jasné, že fanúšikov čakajú vzrušujúce dvojzápasy. Blog o tom napísal Futbaltour.
Hancko prihral na gól a bol najlepší obranca Atlética. Madridský klub však šokujúco prehral - VIDEO
Historicky prvým klubom, ktorý vyhral všetkých osem zápasov ligovej fázy Ligy majstrov je londýnsky Arsenal. Tím Mikela Artetu bol bezkonkurenčný a zaslúžene ovládol dianie.
Celkovo, klubom Premier League sa darilo, okrem „The Gunners“ do TOP 8 a osemfinále priamo prenikli aj Chelsea, Liverpool, Manchester City a Tottenham Hotspur. Jediný, kto si bude musieť postup dodatočne vybojovať, je Newcastle.
Famózny gól brankára! Trubin poslal Benficu do vyraďovacej časti a Real Madrid prišiel o osemfinále - VIDEO
Skončil Neapol s Lobotkom
Najpamätnejším momentom v ligovej fáze LM bol rozhodne gól ukrajinského brankára Benficy Lisabon Anatolija Trubina, ktorý zvyšoval na 4:2 proti Realu Madrid v poslednom hracom dni. Jeho presný zásah poslal „orlov“ do play-off a Real mimo najlepšiu osmičku. Pokračovanie tejto ságy navyše napíše ďalší diel.
Miestenku v TOP 8 majú aj giganti Bayern Mníchov a FC Barcelona, po parádnych výkonoch predovšetkým v druhej časti ligovej fázy priamy postup získal aj portugalský Sporting Lisabon.
Negatívne prekvapil taliansky majster SSC Neapol so Stanislavom Lobotkom, ktorý sa nedostal do TOP 24 a v LM končí. Najhorším klubom hlavnej fázy sa spomedzi všetkých 36 účastníkov kazašský Kajrat Almaty s jediným bodom. Prekvapí, že predposledný skončil španielsky Villarreal, jeden z najlepších klubov súčasnej La Ligy.
Klasický systém
Liga majstrov vstúpila do play-off fázy, v ktorej sa 16 tímov, ktoré sa kvalifikovali z ligovej fázy medzi 9. a 24. priečkou, dozvedeli svojich súperov. Osem najlepších tímov ligovej fázy postupuje automaticky do osemfinále.
Prvé zápasy sa hrajú 17. a 18. februára, odvety o týždeň neskôr. Tímy sú rozdelené na nasadené a nenasadené páry podľa umiestnenia v tabuľke – tímy z 9. až 16. miesta sú nasadené a hrajú odvety doma, zatiaľ čo 17. až 24. tím tvoria nenasadené páry.
Víťazi ôsmich dvojíc postúpia do osemfinále, kde sa pripoja k ôsmim najlepším tímom z ligovej fázy. Od tohto momentu sa súťaž hrá klasickým vyraďovacím systémom na dva zápasy okrem finále. To je na programe 30. mája v Budapešti.
Šampión PSG sa v Lige majstrov nevošiel do „osmičky“, ale kouč Luis Enrique má aj tak radosť
Real Madrid chce odplatu
Play-off o osemfinále ponúkne strhujúce dvojzápasy. Najväčším lákadlom bude meranie síl medzi Benficou Lisabon a Realom Madrid, kde „biely balet“ vzhliada odplatu. Partia Josého Mourinha sa však nevzdáva dopredu a giganta by rada opäť zdolala.
Stretnú sa aj kluby francúzskej Ligue 1 – obhajca trofeje Paríž Saint-Germain a AS Monako. Zástupcu Premier League Newcastle United čaká náročná cesta do Karabachu, Juventus Turín sa zas môže „tešiť“ na pekelnú atmosféru v Istanbule s Galatasarayom.
Jedno z najpríjemnejších prekvapení ročníka, belgický celok Club Bruggy, sa pokúsi zaskočiť španielske Atlético Madrid. Ofenzívne preteky sa očakávajú medzi Borussiou Dortmund a Atalantou Bergamo, Olympiacos Pireus nemá proti Bayeru Leverkusen čo stratiť a Inter Miláno vie, že zápas v Nórsku za polárnym kruhom proti FK Bodø/Glimt nebude jednoduchou úlohou.
Najlepší európsky futbal
V osemfinále Ligy majstrov čakajú giganti ako Arsenal, Barcelona, Chelsea či Bayern Mníchov. Preniknúť medzi TOP 16 chcú však aj Juventus Turín, Paríž Saint-Germain, Real Madrid alebo celky ako Benfica Lisabon, Karabach či anglický Newcastle.
Už teraz je jasné, že vo februári sa budú písať veľké futbalové príbehy. Či už chcete ísť na sever Anglicka, do portugalskej metropoly alebo do neďalekého Bergama, neváhajte kontaktovať športovú cestovnú kanceláriu Futbalour. Majú nabitú ponuku vstupeniek a zájazdov na Ligy majstrov.