Bero na konci sezóny asi odíde z Bochumu. Chcel by ďalej hrávať v zahraničí, záujem Slovana schladil

Matúš Bero naznačil, že letné mesiace prinesú v Bochume výrazné zmeny a keďže mu končí kontrakt, pravdepodobne zamieri inde.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Futbal (Liga národov - baráž prvý zápas): Slovensko - Slovinsko
Matúš Bero v súboji so Zanom Vipotnikom počas prvého barážového zápasu o postup do B-divízie Ligy národov medzi Slovenskom a Slovinskom. Bratislava, 20. marec 2025. Foto: SITA/Milan Illík.
Nemecko Futbal Futbal z lokality Nemecko

Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero s najväčšou pravdepodobnosťou stojí pred dôležitým rozhodnutím vo svojej kariére. Skúsený 30-ročný stredopoliar v rozhovore pre denník Šport otvorene priznal, že jeho čas v nemeckom druholigovom klube VfL Bochum sa pravdepodobne chýli ku koncu a po sezóne 2025/2026 očakáva zmenu pôsobiska. O návrate do slovenskej ligy však momentálne neuvažuje.

Bero naznačil, že letné mesiace prinesú v Bochume výrazné zmeny a keďže mu končí kontrakt, pravdepodobne zamieri inde. „Ťažko sa mi na to odpovedá, keďže v lete mi končí kontrakt a pravdepodobne z Bochumu odídem,“ uviedol reprezentant. Dodal, že podobná situácia sa netýka len jeho: „Takých je nás veľmi veľa a mnohí chalani sú u nás na hosťovaní. Káder prejde opäť veľkou obmenou.“

Na otázku, či prebiehajú rokovania o predĺžení zmluvy, odpovedal jednoznačne. „Nerokujeme a pravdepodobne ani nebudeme rokovať,“ priznal Bero. Hoci si necháva malé zadné dvierka, jeho smerovanie je pomerne jasné: „Samozrejme, nikdy nehovor nikdy, ale od leta by sme si chceli vyskúšať a zažiť niečo nové. Uvidíme, čo príde.“

Odchovanec AS Trenčín zároveň prezradil, že pri výbere nového klubu už nebude rozhodovať len športová ambícia. „Nemám niečo vysnívané,“ vysvetlil. „Naposledy som si hovoril, že by som chcel zažiť angažmán v niektorej z elitných piatich líg. To mi vyšlo a teraz už budem rozmýšľať nad každou ponukou aj z pohľadu rodiny.“ Ako dodal, dôležitým faktorom bude aj kvalita života: „Chceli by sme si nájsť také miesto, kde sa nám bude dobre žiť a kde budeme spokojní.“

V slovenskom futbalovom prostredí sa medzičasom objavili špekulácie o možnom návrate domov, konkrétne o záujme ŠK Slovan Bratislava. Bero však tieto dohady rázne schladil. „Nechystám sa na Slovensko, a tak to bude zrejme ešte dlhšie obdobie,“ vyhlásil bez okolkov.

Viac k osobe: Matúš Bero
Firmy a inštitúcie: VfL Bochum
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk