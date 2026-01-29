Šampión PSG sa v Lige majstrov nevošiel do „osmičky“, ale kouč Luis Enrique má aj tak radosť

Portugal Champions League Soccer
Ousmane Dembélé Foto: SITA/AP
Francúzsko Futbal Futbal z lokality Francúzsko

Paríž Saint-Germain zakončil ligovú fázu Ligy majstrov 2025/2026 remízou 1:1 s Newcastlom United a obsadil až 11. miesto, čo znamená nutnosť hrať februárové play-off. Tréner Luis Enrique však odmieta hovoriť o neúspechu a tvrdí, že jeho tím je na vyraďovaciu fázu pripravený lepšie než ktokoľvek iný.

„Keď sa pozriete na súperov, ktorých sme mali, bolo to až katastrofálne,“ vyhlásil Španiel. PSG čelilo prevažne tímom z najsilnejších európskych líg a namiesto „ľahších“ súperov narazilo aj na Newcastle United či Sporting Lisabon.

Parížania pritom sezónu začali tromi výhrami, no v posledných piatich zápasoch v Európe uspeli len raz. Proti Newcastlu nepremenil Ousmane Dembélé v 4. minúte penaltu, no Vitinha zakrátko otvoril skóre stretnutia. Joe Willock však ešte do prestávky vyrovnal. PSG navyše prišlo o Chviču Kvaraccheliju, ktorý sa zranil v úvode zápasu.

Luis Enrique pripomenul, že podobnou „dlhou cestou“ prešiel klub aj v minulej sezóne, keď v play-off rozdrvil Brest a následne vyradil Liverpool, Aston Villu aj Arsenal, pričom vo finále zničil Inter Miláno 5:0. „Neviem, kto je väčším favoritom ako my,“ odkázal konkurencii.

PSG aj Newcastle sa meno súpera dozvedia počas piatkového žrebu – hrať budú buď s AS Monako ako FK Karabach. Angličania si z Paríža odniesli bod a tréner Eddie Howe hovoril o „skúške ohňom“, ktorá má jeho tímu dodať sebavedomie.

„Cieľom síce bolo kvalifikovať sa (do osemfinále) priamo, ale berieme každú možnosť, ktorá nám príde do cesty,“ poznamenal Howe.

