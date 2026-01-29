Famózny gól brankára! Trubin poslal Benficu do vyraďovacej časti a Real prišiel o osemfinále - VIDEO

Futbal vie napísať pozoruhodné príbehy a jeden taký priniesol zápas záverečného kola ligovej fázy Ligy majstrov Benfica Lisabon – Real Madrid.
Domáci sa vďaka gólu v ôsmej minúte nadstaveného času a víťazstvu 4:2 nakoniec zmestili do šestnástky tímov, ktoré si vybojovali postup do predkola vyraďovacej fázy. Real Madrid, naopak, vypadol z elitnej osmičky mužstiev, ktoré postúpili priamo do osemfinále.
Nebol to obyčajný gól, lebo ho strelil brankár Benfiky Anatoliy Trubin v 98. minúte zápasu. Dvadsaťštyriročný Ukrajinec si nabehol do šestnástky hostí na priamy kop Fredrika Aursnesa a hlavou strelil štvrtý a zároveň postupový gól portugalského vicemajstra. Benfica postúpila ako posledný zo 16 tímov do predkola vyraďovacej časti na úkor Olympique Marseille.
O jeden gól
Pri rovnakom počte 9 bodov z 8 zápasov mal portugalský tím skóre 10:12 a francúzsky 11:14. Nebyť gólu Trubina, postúpili by hráči Marseille vďaka väčšiemu počtu strelených gólov pri rovnako rozdiele v skóre.
„Ani som si poriadne neuvedomoval, že sme ten gól potrebovali. Zrazu mi všetci kývali, aby som šiel dopredu do ich šestnástky. Keď som sa pozrel na trénera, a aj ten mi pokynul, aby som tam šiel, viac som neváhal. A potom vlastne neviem, čo sa stalo. Bol to šialený moment. Mám 24 rokov a nikdy predtým som nestrelil gól. Toto bolo prvýkrát. Neuveriteľné,“ uviedol Antoliy Trubin v emóciách na oficiálnom webe Európskej futbalovej únie.
Splnený sen
„Je to fantastické. Ak sme o niečom snívali, tak o víťazstve nad Realom Madrid na tomto nádhernom štadióne pred našimi fanúšikmi. Ale som aj trochu sklamaný, lebo som mohol streliť viac gólov. Samozrejme, víťazstvo aj postup sú úžasné. A pozvánka pre nás všetkých do ďalšej tvrdej práce,“ vravel dvojgólový strelec Schelderup.
Futbalisti Realu Madrid si nevybojovali priamy postup do osemfinále a po prehre 2:4 v Lisabone budú musieť oň zabojovať v predkole. Zverenci Álvara Arbelou nezvládli záver zápasu, keďže až dvaja hráči Realu (Raúl Asencio a Rodrygo) boli v nadstavenom čase vylúčení.
Dva góly nestačili
Hosťom nestačili dva góly najlepšieho kanoniera súťaže Kyliana Mbappého. Dva góly strelil aj nórsky krídelník Andreas Schelderup v drese portugalského tímu. Tretí gól domácich pridal grécky útočník Vangelis Pavlidis a na konečných 4:2 pečatil v ôsmej minúte nadstaveného času už spomenutý brankár Trubin.
Chcel najmä vyhrať
Pre trénera Benfiky Josého Mourinha malo víťazstvo nad Realom Madrid a jeho niekdajším zverencom v tomto tíme Álvarom Arbeolom osobitnú príchuť.
„Ak by sme aj nepostúpili, ale zdolali Real Madrid, bol by som spokojný. Naše nastavenie bolo víťazné bez ohľadu na ďalšie okolnosti,“ podotkol Mourinho.
Raz to už skúšal
Na adresu brankára Trubina a jeho gólu na 4:2 legendárny tréner Benfiky dodal:
„Vedel som, že je toho schopný. Pár týždňov dozadu sme prehrali v Porte, ale v poslednej minúte takmer strelil gól. Takže som tušil, že raz to môže vyjsť.“