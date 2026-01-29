Hancko prihral na gól a bol najlepší obranca Atlética. Madridský klub však šokujúco prehral - VIDEO

Stredajší večer vo futbalovej Lige majstrov neprial madridským veľkoklubom. Real aj Atlético prehrali svoje zápasy záverečného kola ligovej fázy a nedostali sa do osmičky tímov s priamym postupom do osemfinále.
Zatiaľ čo Real neuspel v Lisabone s Benfikou 2:4, ešte šokujúcejšie vyznieva domáca prehra Atlética s nórskym tímom FK Bodö/Glimt 1:2.
Hancko s ďalším skvelým výkonom. Je kľúčom k odomknutiu súperovej obrany, píšu v Španielsku
Až na 14. mieste
Jej vinou, resp. vďaka nej podceňovaný tím zo severu Európy na poslednú chvíľu postúpil do vyraďovacej časti, kým Atlético prišlo o priamy postup do osemfinále.
V tabuľke 36 tímov skončilo Atlético na 14. priečke s 13 bodmi 3 body za postupovou osmičkou. Nórsky šampión vďaka skvelému finišu a dvom víťazstvám na záver ligovej fázy s 9 bodmi obsadil 23. miesto a zahrá si v predkole o postup do osemfinále.
Gólový center
Slovenský reprezentant Dávid Hancko odohral na ľavej strane Atlética celý zápas. Práve po jeho centri v 15. min strelil Alexander Sörloth hlavou prvý gól zápasu, ale ďalšie už neprišli. Naopak Fredrik Sjövold a Kasper Högh gólmi v 34. a 59. min otočili skóre aj celý duel na stranu hostí z Nórska.
Domácim nepomohlo ani 27 streleckých pokusov, 12 rohových kopov a 65-percentné držanie lopty. Hancko mal jeden strelecký pokus, ale skončil mimo bránky hostí.
Viac nemôže chcieť
„Viac ani nemôžem chcieť od svojich hráčov. Išli na maximum, tvrdo pracovali, chýbala im však väčšia rozhodnosť pred bránkou,“ uviedol tréner Atlética Madrid Diego Simeone na webe UEFA.
„Veľmi sme chceli vyhrať a nemyslím si, že výsledok zodpovedá dianiu na ihrisku. Chápem však aj hnev fanúšikov, ktorí očakávali víťazstvo rovnako ako my,“ skonštatoval brankár Jan Oblak.
Podľa webu komunity Atlética Into the Calderon dostal Hancko známku 6,5, druhú najvyššiu z celého madridského tímu.
„Asistoval pri góle Sörlotha, keď pri troche času a priestoru ukázal presnosť v centrovanej lopte. Snažil sa kombinovať s Nicom Gonzálezom. Bol najlepší z obrancov Atlética, aj keď si všetci uvedomujeme, že v kontexte celého tímu to nie je na chválu,“ napísal web intothecalderon.com.
Súpera v predkole vyraďovacej časti LM spozná Atlético Madrid v piatok napoludnie.