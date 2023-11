Lietadlo amerického námorníctva minulo pristávaciu dráhu, skončilo v zálive (video+foto)

Lietadlo amerického námorníctva v pondelok minulo pristávaciu dráhu na vojenskej základni na Havaji a skončilo v tamojšom zálive Kaneohe. Všetkých deväť ľudí na palube však vyviazlo bez zranení, informovali úrady.

Incident sa stal na základni námornej pechoty. Čo spôsobilo, že stroj P-8A zišiel z dráhy, tamojší hovorca Orlando Perez nevedel povedať. Lietadlo však letelo v daždivom počasí.

Lietadlo P-8A sa často používa na lov ponoriek a na prieskum a zhromažďovanie spravodajských informácií.

BIG | A U.S. Navy P8-A Poseidon plane overshoots Hawaiian runway, splashes in Kaneohe Bay.

All nine people on board the aircraft survived & swam to the shore.

Reasons „unknown“, also no clarity on what the next step will be in recovering the aircraft.https://t.co/jI3RWLwZJ5 pic.twitter.com/gqnSmmuUM1

— Schrödinger (@thewittynoise) November 21, 2023