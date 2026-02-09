Lídrami rebríčkov sú naďalej Alcaraz a Sobolenková, na čele majú pohodlný náskok

Slovenskými singlovými jednotkami sú stále Lukáš Klein a Rebecca Šramková.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz postúpil do finále dvojhry mužov na Australian Open vôbec po prvý raz. Foto: SITA/AP
Tenisové rebríčky ATP a WTA v porovnaní s predchádzajúcimi edíciami priniesli len menšie zmeny v Top 10 a netýkali sa popredných priečok. Lídrami hodnotení sú stále Španiel Carlos Alcaraz a Bieloruska Arina Sobolenková.

Medzi ženami vedie Bieloruska Arina Sobolenková o priepastných 2988 bodov pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou. Nasleduje Kazaška Jelena Rybakinová, tri Američanky Amanda Anisimovová, Cori Gauffová a Jessica Pegulová, siedma je Ruska Mirra Andrejevová, ôsma Talianka Jasmine Paoliniová, deviata Ukrajinak Jelina Svitolinová a desiata ďalšia ruská hráčka Jekaterina Alexandrovová.

Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková na 82. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 205. post a Renáte Jamrichovej 301. stupienok.

Medzi mužmi má Alcaraz pred druhým Talianom Jannikom Sinnerom náskok 2580 bodov. Tretí zostal Srb Novak Djokovič, štvrtý a piaty Talian Lorenzo Musetti. Na šiestu pozíciu sa z ôsmej posunul Kanaďan Felix Auger-Aliassime, siedmy zostal Američan Taylor Fritz, na ôsmy stupienok klesol Austrálčan Alex de Minaur, deviaty je Američan Ben Shelton a najlepšiu desiatku uzatvára Kazach Alexander Bublik.

Slovenskou jednotkou je Lukáš Klein na 150. mieste, Alex Molčan figuruje na 200. pozícii, Norbert Gombos na 298. priečke, Andrej Martin na 331. a Lukáš Pokorný na 443. stupienku.

Lídrami hodnotení štvorhry sú naďalej Belgičanka Elise Mertensová a Brit Neal Skupski. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 24. priečke, Rebecca Šramková je na 112. a Viktória Hrunčáková na 212. pozícii. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 148. stupienku, nasleduje Lukáš Pokorný na 169. mieste.

