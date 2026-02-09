Slováci prehrali vo Francúzsku, hoci Molčan mal setbal proti Rinderknechovi - VIDEO

Tenisová dráma v Le Portel v 1. kole kvalifikácie Davisovho pohára nemala pre Slovensko priaznivý koniec.
Slováci viedli nad Francúzmi po prvej piatkovej dvojhre 1:0, ale nakoniec prehrali 1:3. V septembri sa predstavia v zápase o udržanie sa vo svetovej skupine.
Po prvom dni bol stav vyrovnaný, no v druhý deň dostali Francúzov do vedenia deblisti. Slovenská dvojica Miloš Karol a Lukáš Klein prehrala s domácim párom Pierre-Hugues Herbert, Benjamin Bonzi 2:6, 3:6. Neskôr v singlovom súboji jednotiek oboch tímov vo vyrovnanom zápase získal rozhodujú bod Arthur Rinderknech.
Vyrovnaný zápas
Rinderknech zdolal Alexa Molčana 7:5, 7:6 (6) v mimoriadne vyrovnanom zápase. Slovenský tenista viedol na začiatku druhého setu 2:0 a neskôr v tajbrejku 5:2 a za stavu 6:5 nepremenil setbal. Výborne podávajúci Francúz osvedčil pevné nervy a tiež vysoké rebríčkové postavenie, keďže v renkingu ATP vo dvojhre mu patrí 31. priečka a Molčan je na dvojstom mieste.
Pokašľal to v tajbrejku…
„Mal som zopár brejkbalov, no využil som len jeden v druhom sete. V prvom sete som mal aj 0:40 pri súperovom podaní… Nechcem však povedať, že som mal šance na brejkbaly, pretože súper servoval vynikajúco. Človek si myslí, že jeden z viacerých využije, ale neprišlo to. Cítil som sa pomerne komfortne na svojom servise. Opäť som mal brejk, jeden gem mi nevyšiel na podaní a potom to išlo do tajbrejku. Za stavu 5:2 som to pokašľal, mohol som zahrať lepšie,“ cituje Molčana web STZ.
Záverečná dvojhra už za rozhodnutého stavu 3:1 pre Francúzov sa už nehrala. Francúzi postúpili do druhého kola kvalifikácie DP 2026, ktorá sa uskutoční v septembri a bude sa v nej bojovať o miestenku na finálovom turnaji v talianskej Bologni.
Tréner chválil
„Vedeli sme, aký majú silný deblový pár. Herbert je podľa mňa jeden z najlepších deblistov na svete. Chalani bojovali, robili čo sa dalo, ale súperi boli rýchlejší, razantnejší, robili menej chýb a výborne servovali. Vo dvojhre Alex podal nadštandardný výkon, možno Rinderknech hral ešte o niečo lepšie. Alex mal šance a brejkbaly v prvom sete, ale mal iba jednu pološancu. V druhom sete prišlo k tej istej situácii zo soboty, menili loptičky a Alexovi to trochu neletelo. Opäť nám to tesne ušlo zo setbalu,“ zhodnotil kapitán Tibor Tóth.