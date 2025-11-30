Líder francúzskej krajnej pravice Jordan Bardella dostal vajíčkom do hlavy

Líder francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie Jordan Bardella sa stal terčom útoku vajíčkom. V sobotu na podujatí v mestečku Moissac na juhozápade Francúzska ho vajíčko zasiahlo do hlavy. Incident sa stal len niekoľko dní po tom, ako protestujúci mladík na neho vysýpal múku.
Po útoku v mestečku Moissac, kde Bardella predstavoval svoju najnovšiu knihu, zatkli 74-ročného muža pre násilie proti verejnému predstaviteľovi. Pre agentúru AFP to povedal prokurátor. Podnet po incidente podala Bardellova strana.
V utorok Bardellu počas návštevy poľnohospodárskeho veľtrhu v meste Vesoule na východe Francúzska posypali múkou. Polícia zadržala 17-ročného chlapca a nasledujúci deň ho prepustila. Absolvovať bude musieť kurz o občianstve.
Krajne pravicového Národné združenie cíti, že má šancu v prezidentských voľbách v roku 2027 získať moc. Bývalá šéfka Národného združenia Marine Le Penová má zakázané kandidovať po tom, ako ju odsúdili v prípade korupcie, ale a post prezidenta by mohol kandidovať Bardella.