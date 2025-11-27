Päť slovenských europoslancov patrí medzi top 20 proruských v Európskom parlamente

Od zvolenia nového Európskeho parlamentu v júni 2024 europoslaneci hlasoval najmenej o 14 uzneseniach týkajúcich sa Ruska a Ukrajiny. Na základe týchto hlasovaní spravodajský web EUobserver a ruská redakcia Novaja Gazeta Europe zverejnili top 20 proruských poslancov v Európskom parlamente. Na tomto zozname sa objavilo päť slovenských europoslancov.
Líder krajne pravicového hnutia Republika a nový podpredseda frakcie Európa suverénnych národov Milan Uhrík sa opäť objavil v rebríčku, kde sa umiestnil na najvyššom mieste. Vo vyjadrení pre Novaja Gazeta Europe Uhrík obvinil EÚ z „dvojitých štandardov“. Tvrdil, že tí, ktorí odsudzujú Moskvu, „prehliadajú ešte brutálnejšie činy, ktorých sa dopúšťajú západné krajiny alebo ich spojenci“. Uhrík v lete prvýkrát navštívil Bielorusko, kde v štátnej televízii vyhlásil, že krajina je „čistejšia ako Brusel“ a vyzýval Európu, aby „normalizovala vzťahy“ s Minskom a Moskvou. Nie je prekvapením, že hlasoval proti všetkým trom rezolúciám, ktoré odsudzujú bieloruský režim.
Prve miesto zdieľa spolu s ďalšími poslancami z členských krajín EÚ Milan Mazurek (Republika/Európa suverénnych národov). V zozname sa nachádzajú aj Erik Kaliňák (SMER), Ľuboš Blaha (SMER) a Judita Laššáková (SMER).
Blaha kritizuje správu europarlamentu, označil ju za „politický lynč“ voči Orbánovej vláde
Najvýraznejším podporovateľom Kremľa je Blaha. Ako dlhoročný zástanca užších vzťahov s Moskvou ospravedlňoval anexiu Krymu v roku 2014. Od zvolenia do Európskeho parlamentu v roku 2024 dvakrát navštívil Rusko, kde sa stretol so šéfom zahraničnej spravodajskej služby Sergejom Naryškinom.