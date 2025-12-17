Suverénne víťazstvo! Levický sen v Lige majstrov bude pokračovaťaj po Novom roku - VIDEO

Premiéra v hlavnej súťaži Ligy majstrov a hneď postup medzi 24 najlepších tímov v Európe.
BASKETBAL LM: Levice - Riga
Víťazná a zároveň postupová radosť Patriotov Levice po zápase proti VEF Riga. Foto: www.instagram.com
Basketbaloví Patrioti Levice v tejto sezóne už viackrát prekročili vlastné limity a pripravili svojim fanúšikom nezabudnuteľné zážitky.

Ten zatiaľ posledný pri domácom víťazstve 85:69 (48:38) nad lotyšským tímom VEF Riga znamenal postup z F-skupiny do januárovej vyraďovacej play-in fázy súťaže.

„Levičania si počkajú na výsledky stredajších zápasov v E-skupine, aby spoznali svojho súpera v play-in. V sérii na dve víťazstvá nebudú mať výhodu domáceho prostredia a ich súperom bude taliansky Terst alebo nemecký Würzburg,“ napísal web championsleague.basketball.

Suverénni od začiatku

Pred zaplnenou Gopass Arénou v Bratislave si Levice proti Rige už v prvej štvrtine utvorili 16-bodový náskok (25:9) a po prvom polčase viedli o 10 bodov (48:38). O víťazstve domáceho tímu prakticky nebolo pochýb prakticky počas celého zápasu.

Levice donútili Rigu k 20 stratám, po ktorých získali 24 bodov a v ziskoch lopty Patrioti dominovali 13:2. Strelecky bol opäť dominantný Rickey McGill, autor 21 bodov a 5 doskokov. Zdatne mu sekundovali ďalší Američania Will Carius so 16 bodmi a 8 doskokmi a Andre Wesson s 12 bodmi a 10 doskokmi.

Rýchly dvojciferný náskok

„Úžasný zápas s úžasným výsledkom pre nás. Od úvodných minút sme prevzali taktovku a to bolo veľmi dôležité. Tieto zápasy, keď ide o všetko, bývajú mentálne veľmi náročné. My sme sa s tým vyrovnali a veľmi rýchlo si utvorili dvojciferný náskok. Veľmi rýchlo sme tak získali potrebné sebavedomie a ľahšie sa nám hralo. Veľmi si vážime priazeň fanúšikov počas celej skupinovej fáze. Mali sme doma vypredané zápasy a energia od divákov nás hnala vpred,“ zhodnotil tréner Levíc Michal Madzin na tlačovej konferencii po zápase proti Rige.

Samé výzvy a dokazovanie

„Od začiatku to bola výzva pre naše družstvo. Museli sme sa kvalifikovať a dokazovať sa každému v každom zápase, že na to máme. Veľká vďaka nášmu tímu za všetko, čo dokázal,“ uviedol hráč Levíc Akol Mawein

Už istý víťaz F-skupiny AEK Atény prehral v poslednom zápase v Maďarsku so Szolnokom 69:80. Znamená to, že maďarský tím obsadil v F-skupine druhé miesto a Levice tretie.

Obaja budú pokračovať v januárovom vyraďovacom kole na dva víťazné zápasy, hrať sa bude 6., 8. a 13., resp. 14. januára 2026. Víťazný AEK Atény si zabezpečil priamy postup do šestnástky najlepších tímov súťaže.

