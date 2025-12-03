Leverkusen vyradil Dortmund z Nemeckého pohára, rozhodol Maza

Borussia Dortmund vypadla z futbalového Nemeckého pohára 2025/2026 v osemfinále. Nad jej sily bol Bayer Leverkusen, ktorý zvíťazil na ihrisku súpera 1:0.
Jediný gól strelil Ibrahim Maza v 34. minúte, čím „farmaceuti“ dosiahli odplatu za bundesligovú prehru 1:2 spred troch dní. Maza označil svoj gól za „trochu inštinktu a šťastia, čo je v futbale normálne“.
Obranca domácich Waldemar Anton priznal, že jeho tím potrebuje „deň alebo dva na spracovanie“ tvrdej prehry a dodal, že klub si „stanovil vysoké ciele a chcel vyhrať aj túto súťaž“.
Doteraz sa spomenuté tímy stretli 109-krát vo všetkých súťažiach, no nikdy v Nemeckom pohári. Bayer pokračuje vo svojej úspešnej sezóne, keď Maza, ktorý skóroval aj pri prekvapujúcom víťazstve nad Manchestrom City v Lige majstrov, prekonal ospalú obranu Dortmundu.
V ďalších zápasoch Lipsko otočilo zápas a zdolalo Magdeburg 3:1, hráči St. Pauli prerušili sériu prehier triumfom 2:1 nad Mönchengladbachom a Hertha Berlin deklasovala Kaiserslautern 6:1, pričom 16-ročný Kennet Eichhorn sa stal najmladším strelcom v histórii súťaže.
Bayern Mníchov nastúpi v stredu proti Unionu Berlín, zatiaľ čo obhajca Stuttgart nastúpi v Bochume.