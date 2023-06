Leto v Štúdiu L+S

Štúdio L+S už tradične nezatvára ani v lete. Práve naopak, pre priaznivcov divadla a humoru ponúka pestrú paletu divadelných predstavení počas celých prázdnin.

Už v pondelok, 3. júla sa predstaví Martin Huba so svojím „Kontrabasom“. Je už naozaj jeho, v Štúdiu L+S si s ním odohral najprv dvadsaťštyri sezón, po desaťročnej pauze sa k nemu vrátil a je naozaj v životnej forme.

Foto: L+S

Hneď na druhý deň (4.7.) bude na programe skvelá francúzska komédia „Účet“, ktorú v réžii Jakuba Nvotu s chuťou rozohrá trio Ady Hajdu, Lukáš Latinák a Robo Jakab.

Nedávno mala premiéru hra Milana Lasicu a Júliusa Satinského Deň radosti, samozrejme v inom podaní aj obsadení. Treba povedať, že herecko – autorské trio Michal Kubovčík, Sväťo Malachovský, Jozef Adamčík a režisér Karol Vosátko preniesli text hry do 21. storočia spôsobom, že z toho pôvodného zostala hádam iba jedna veta… a tak isto treba povedať, že v čase keď im to Milan Lasica navrhol, tak so slovami: „robte si s tým, čo chcete“. Jednoducho treba to vidieť, „Deň radosti (v 21. storočí)“ je na programe 13. júla.

Zhodou okolností o deň neskôr (14.7.) sa hrá titul, ktorý bol podnetom toho, o čom bola práve reč. Milan Lasica v roku 2015 dramaturgicky upravil text hry Johna Fiskeho „Skaza Titaniku“ a dal ju k dispozícii trojici Sväťo Malachovský, Michal Kubovčík a Karol Vosátko so slovami, ktoré už poznáte… no a hneď po premiére im ponúkol možnosť urobiť si po svojom aj Deň radosti. Toľko história, takže 14. júla je na programe „Skaza Titaniku“.

Raz do roka sa v Štúdiu L+S stretnú priaznivci Petra Lipu. Nebude tomu inak ani teraz, čerstvý jubilant nám 20. júla spolu s kapelou pripomenú piesne skvelého textára, jednoducho „Lipa spieva Lasicu“.

Novinkou tejto sezóny je hra Davida Mameta „Oleanna“. V réžii Romana Poláka účinkujú Juraj Mokrý a Anna Magdaléna Hroboňová. Hru o tom, kto vlastne manipuluje a kto je manipulovaným si môžete pozrieť v piatok, 21. júla.

Režisér Michal Spišák inscenoval hru bratov Heatherovov „Krvavé peniaze“. V dynamickej kriminálke s nečakaným koncom hrajú Helena Krajčiová, Ľuboš Kostelný, Kristína Greppelová a Ráchel Šoltésová. Krvavé peniaze sú na programe 23. júla.

A júlový bonus na záver. V stredu, 26. júla sa predstaví Braňo Kostka so svojou skupinou Fragile. Sedem hlasov, ktoré dokážu aj nemožné…

Takto vyzerá júlový program Štúdia L+S. V auguste je pripravených ďalších deväť predstavení, aj s prekvapením, ale k tomu sa dostaneme v ďalšej tlačovej správe.

Foto: L+S

