Leteckí záchranári pomáhali trom maloletým dievčatám na svahu, všetky utrpeli zranenia dolných končatín – FOTO

Leteckí záchranári vo štvrtok 30. januára pomáhali trom maloletým dievčatám, ktoré sa zranili na svahu. Ako informujú na sociálnej sieti, posádku Krištof 03 z Popradu krátko pred poludním vyslali do lyžiarskeho strediska v Bachledovej doline, kde sa zrazil lyžiar s 13-ročným dievčaťom. Mladá pacientka pri náraze utrpela poranenie dolnej končatiny.

Počas pristávania dostali ďalšie hlásenie

„Pilot vrtuľníka pristál priamo na svahu, kde si lekár leteckých záchranárov prevzal od členov Tatranskej horskej služby – DZ zranenú pacientku do svojej starostlivosti,“ uviedli záchranári.

Po ošetrení a podaní liečby ju v stabilizovanom stave letecky previezli do nemocnice v Poprade. Počas pristávania prijala posádka na palube ďalšie hlásenie o urgentný let do Demänovskej doliny. Po odovzdaní pacientky tak smerovali priamo do strediska Lúčky.

Pomoc tentokrát potrebovala 14-ročná snowboardistka z Poľska, ktorá si pri páde poranila taktiež dolnú končatinu v oblasti kolena. Zranenú pacientku doviezli horskí záchranári k vrtuľníku, ktorý pristál na najbližšej vhodnej ploche. Lekár jej poskytol neodkladné zdravotné ošetrenie a po preložení na palubu ju vrtuľníkom previezli do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.

Dieťa utrpelo rezné poranenie

Záchranársky vrtuľník z Banskej Bystrice zas smeroval do lyžiarskeho strediska v Oravskej lesnej, kde sa zrazil lyžiar s 5-ročným dieťaťom. To utrpelo rezné poranenie dolnej končatiny.

„Posádka si po pristátí na svahu prevzala malú pacientku od posádky rýchlej lekárskej pomoci do svojej starostlivosti,“ uviedli záchranári. Po ošetrení a preložení na palubu ju záchranári s úrazom dolnej končatiny transportovali do UN v Martine.