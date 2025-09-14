Forster sa lúči so svetovým šampionátom v atletike. V oboch disciplínach nepostúpila do semifinále

Slovenskej atlétke Viktórii Forster sa majstrovstvá sveta nevydarili podľa predstáv. Zo šampionátu odcestuje bez postupu do semifinále v niektorej zo svojich dvoch disciplín.
V rozbehoch na 100 metrov prekážok predviedla výkon s časom 13,18 s a skončila celkovo na 34. mieste spomedzi 44 aktérok. Slabou náplasťou je aj fakt, že pri tretích MS dosiahla doteraz najlepší výsledok.
Hneď v prvom zo šiestich rozbehov obsadila šiestu pozíciu 24 stotín od Írky Sarah Lavinovej (12,94 s), ktorá uzavrela priamo postupujúcu trojicu za Američankou Masai Russellovou (12,53 s) a Juhoafričankou Marione Fourieovou (12,86 s).
Nenačasovala formu
Celkovo najrýchlejšia bola Jamajčanka Danielle Williamsová (12,40 s) nasledovaná Grace Starkovou z USA (12,46 s) a Holanďankou Nadine Visserovou (12,48 s).
Tohtosezónne, ale aj kariérne maximum Forster, bol čas 12,63 sekundy, ktorý predviedla v Banskej Bystrici pri svojom triumfe na 60. ročníku mítingu P-T-S.
„Ani štart na prekážkach Viki nevyšiel. Načasovať formu na MS sa nám nepodarilo, čo ma mrzí, keďže odviedla tvrdú a kvalitnú prípravu počas celého roka,“ uviedla trénerka Katarína Adlerová podľa webu Slovenského atletického zväzu.
Traja Slováci
Jej zverenkyňa obsadila na 100 metrov 39. pozíciu zo 60 štartujúcich, čím si o jednu priečku zlepšila svoje najlepšie umiestnenie na MS. V Tokiu dobehla v hodnote 11,43 s. V júni stanovila nový slovenský rekord s časom 11,19 sekundy.
V pondelok 15. septembra sa v rozbehoch na 400 m prekážok predstavia Emma Zapletalová (3. z 5 rozbehov, 4.36 h SELČ), Daniela Ledecká (2. rozbeh, 4.28 h SELČ) a Patrik Dömötör (záverečný 5. rozbeh, 13.07 h SELČ).
U žien aj mužov postúpia do semifinále najlepší štyria z každého rozbehu a tiež aj štvorica s najlepšími časmi.