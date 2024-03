Lexmann odmieta právo na potrat v Charte základných práv EÚ. Zašli priďaleko, hovorí

Slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) sa vymedzila voči podkopávaniu európskych zmlúv a dohodnutých kompetencií. Učinila tak v kontexte rozpravy Európskeho parlamentu k problematike začlenenia práva na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv EÚ.

Právo na život a nie „právo na potrat“

Lexmann zdôraznila, že kultúrno-etické otázky patria výhradne do kompetencie členských štátov, a len tie môžu regulovať túto problematiku.

„Chcem zdôrazniť, že základným ľudským právom a piliermi našej slobodnej civilizácie sú právo na život a sloboda myslenia, svedomia a vierovyznania, a nie tzv. „právo na potrat“, po ktorom volajú progresívci a sociálni demokrati na európskej úrovni celé roky. Tentokrát to však zašlo priďaleko,“ myslí si europoslankyňa.

Podpora od populistov, extrémistov a antisystémových subjektov

Lexmann tiež považuje za veľmi riskantné pretláčať takúto agendu v čase veľkých hospodárskych a geopolitických výziev i nárastu chudoby a ďalších problémov. Vníma to ako nebezpečenstvo v kontexte blížiacich sa volieb do europarlamentu, v ktorých podľa nej môžu vďaka takýmto, z jej pohľadu absurdným krokom Bruselu, získať väčšiu podporu populisti, extrémisti a antisystémové subjekty, a to z toho dôvodu, že občania stratia dôveru v európsky projekt, ktorý by mal chrániť ľudskú dôstojnosť, mier, bezpečnosť a prosperitu.

„Táto iniciatíva nikdy nezíska podporu všetkých členských štátov. Vážne však naruší našu tak prepotrebnú a krehkú jednotu. Spoločne s konzervatívcami a kresťanskými demokratmi opätovne zdôrazňujem – Vráťme Európe hodnoty, na ktorých bola založená,“ uzatvára slovenská europoslankyňa.