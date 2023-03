Legislatívne zmeny opäť bez diskusie. Via Iuris vyzýva Hegerovu vládu, aby neobmedzovala právo verejnosti

Občianske združenie Via Iuris a ďalších 85 organizácií vyzýva vládu, aby zmenila legislatívne pravidlá vlády, ktoré v aktuálnom znení obmedzujú právo verejnosti zapájať sa do tvorby zákonov. Poukazujú na to, že vláda v tichosti uznesením zo 14. decembra 2022 zmenila tieto pravidlá. Zrušila možnosť zbierať podpisy offline na podpisové hárky alebo prostredníctvom petičných webov.

Zmeny opäť bez diskusie

Podporu verejnosti pod pripomienky k návrhom zákonov už bude možné zbierať len prostredníctvom právneho portálu Slov-Lex.sk. Samotné pripomienky k zákonom bude možné predkladať tiež výlučne cez Slov-lex a nie v klasickej papierovej forme.

„Šokujúce je, že vláda Eduarda Hegera prijala tieto zmeny bez adekvátnej diskusie s odbornou či laickou verejnosťou,“ skonštatovala Via Iuris.

Organizácia upozorňuje na to, že do komplikovaného systému Slov-Lex sa treba najprv zaregistrovať alebo prihlásiť prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk použitím elektronického občianskeho preukazu (eID karty) vydaného po 1. decembri 2013.

Domácnosti bez internetu

„Už len táto skutočnosť diskvalifikuje značnú časť obyvateľstva, ktorá nie je dostatočne technicky zručná. Navyše, systém Slov-Lex je mimoriadne neprehľadný, vyhľadanie konkrétneho návrhu zákona a konkrétnej pripomienky, ktorú by verejnosť chcela podporiť, bude takmer nemožné,“ poukázala Via Iuris.

Zároveň upriamila pozornosť na skutočnosť, že podľa zistení Štatistického úradu SR približne 14 percent domácností nemá vôbec prístup na internet. Znamená to, že v priemere každá siedma domácnosť je automaticky vylúčená z toho, aby sa mohla zapojiť do legislatívneho procesu.

Online nástroje pre všetkých

Navyše, ani všetci užívatelia s prístupom k internetu nie sú dostatočne technicky zruční pri jeho využívaní. Via Iuris dodáva, že doteraz sa podpisy zbierali prostredníctvom podpisových hárkov alebo sa na tento účel využívali webové stránky ako ekoforum.sk, changenet.sk, peticie.com či mojapeticia.sk, prípadne osobitné webové stránky vytvorené na tento účel. Celý proces bol jednoduchý a zrozumiteľný pre verejnosť.

„Nespochybňujeme potrebu digitalizácie verejnej správy a vytváranie efektívnych online nástrojov pre občanov považujeme za kľúčové. Avšak takéto nástroje musia byť užívateľsky prívetivé, bezpečné, jednoduché na používanie a dostupné pre všetkých. Portál Slov-lex v jeho dnešnej podobe takým online nástrojom rozhodne nie je,” upozorňuje advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová.

Zmena pôsobí odradzujúco

Organizácie podpísané pod výzvou pripomínajú vláde, že sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala k tomu, že zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu zákonov bez prerokovania s verejnosťou. Zmeny legislatívnych pravidiel vlády sú však v priamom rozpore s týmto záväzkom.

„Schválená zmena pôsobí odradzujúco a tvorbu právnych predpisov vzďaľuje od občanov, ktorým sú zákony určené. V prípade právnych predpisov na úseku ochrany životného prostredia ide dokonca o zásah, ktorý je v rozpore s Aarhuským dohovorom a smernicou Európskej únie,“ píše sa vo výzve vláde.