Na výber futbalistov do 21 rokov čaká kvalifikácia o postup na ME. Cieľom je postup, no nie na úkor odklonu od princípov

Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká už v piatok 5. septembra úvodné stretnutie v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy hráčov tejto vekovej kategórie v roku 2027. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša ho absolvujú v Skalici a ich súperom budú rovesníci z Andorry. O štyri dni neskôr nastúpia mladí Slováci v Nisporeni proti domácemu Moldavsku.
Kouč Kentoš na septembrové stretnutia nominoval až 10 debutantov. „V tomto zložení budeme hrať prvýkrát, ale neobávam sa toho. Budeme sa držať našich princípov a chceme produkovať aktívny futbal. Bez ohľadu na to, či hráme s Andorrou, Moldavskom alebo Anglickom. Náš štýl hry sa meniť nebude. Verím, že čo najskôr vybudujeme systém hry, aby sme hrali na dobrej úrovni. Koncentrujeme sa na to, aby sme hráčov čo najlepšie pripravili a verím, že to zvládneme,“ prezradil hlavný kormidelník podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Jedným z ťahúňov výberu SR do 21 rokov by mal byť stredopoliar Mário Sauer, ktorý na klubovej úrovni pôsobí vo francúzskom FC Toulouse a počas ostatného víkendu absolvoval duel proti hviezdnemu Parížu Saint-Germain.
„Dosiaľ som bol jedným z najmladších členov tímu, teraz sa to otočilo. Som jeden z najskúsenejších hráčov. Cítim sa dobre v tejto pozícii. Tvorí sa tu niečo nové. Je tu dobrý kolektív a verím, že si tím rýchlo ‚sadne‘. Často bývajú náročnejšie zápasy, v ktorých sme favoriti. Určite nás nečaká nič ľahké. Každý vie brániť a útočiť. Musíme sa na oboch súperov pripraviť a zvládnuť to,“ poznamenal.
Jeden z nováčikov v tomto tíme Samuel Gidi je rodák z Ghany a len nedávno dostal slovenské občianstvo. Aktuálne pôsobí v americkom klube FC Cincinnati.
„Cítim sa veľmi dobre a je pre mňa česť hrať za národný tím. Tešil som sa na to a som rád, že som tu. Som pripravený dať do toho všetko. Cieľom je hrať čo najlepšie a pomôcť tímu v kvalifikácii. Som rád, že sú tu aj chalani zo Žiliny. Anglicko bude favoritom skupiny, ale som presvedčený, že postúpime,“ vyhlásil.
Podľa trénera Kentoša by výdatne mali pomôcť hráči, ktorí zostali v mužstve po domácich ME. „Zostalo nám 6 či 7 hráčov, ktorí boli súčasťou partie zo záverečného turnaja ME. Jakubko, Mielke, Sauer, Griger, Marcelli, to sú hráči na osi ihriska a očakávam od nich, že budú nositelia kvality a princípov našej hry, ale to isté očakávam aj od ďalších hráčov, ktorí majú dobrú výkonnosť v kluboch. Bude na nich, ako sa chytia šance,“ doplnil.
Na záver dodal: „Chceli by sme postúpiť, ale nie na úkor toho, že sa zriekneme princípov našej hry. Toho sa budeme držať a verím, že budeme bojovať do poslednej chvíle o postup.“
Káder slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov v úvode kvalifikácie o postup na ME 2027 (zdroj: SFZ):
Brankári: Dominik Ťapaj, Adam Hrdina, Jakub Badžgoň
Obrancovia: Hugo Pávek, Timotej Hranica, Jakub Jakubko, Daniel Danihel, Filip Mielke, Samuel Bagín, Matej Riznič, Tomáš Marušin
Stredopoliari: Vincent Chyla, Samuel Mawuena Gidi, Ján Murgaš, Mário Sauer, Adrián Fiala, Karol Blaško, Miroslav Sovič
Útočníci: František Kóša, Andy Masaryk, Nino Marcelli, Alexej Maroš, Lukáš Prokop, Adam Griger