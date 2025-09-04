Takto Karhan pred 20 rokmi dvomi gólmi pokoril Nemcov. Sokoli, skúste to dnes napodobniť - VIDEO

Slovenských futbalistov čaká vo štvrtok večer úvodný zápas kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta v roku 2026. Súperom tímu talianskeho kouča Francesca Calzonu bude výber Nemecka, ktorý je najväčším favoritom našej kvalifikačnej skupiny.
Duel sa hrá takmer na deň presne 20 rokov po premiérovom triumfe Slovenska nad Nemecko. Ešte na „starom“ Tehelnom poli vyhrali Slováci 3. septembra 2005 pod vedením trénera Dušana Galisa nad Nemcami 2:0. O oba góly, ktoré si môžete pozrieť na videu, sa vtedy postaral Miroslav Karhan.
Hráč, ktorý počas kariéry hrával aj v Nemecku, najprv premenil pokutový kop a neskôr ukázal svoju šikovnosť lobom ponad nemeckého brankára Jensa Lehmanna. Bodaj by sa rovnaký výsledok zopakoval aj dnes večer…