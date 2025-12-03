Laris Diam má nový R&B singel Kedy? – osobnú výpoveď o spoločenskom tlaku – VIDEO

Nový singel Kedy? stavia na minimalistickej produkcii, silnej emócii a charakteristickom vokálnom prejave speváčky Laris Diam, ktorá sa v posledných rokoch profiluje ako jeden z najúprimnejších hlasov domáceho R&B.
Na skladbe Laris pracovala úplne samostatne – od melodických liniek a textu až po samotné nahrávanie v štúdiu WIG. Text vznikol ako reakcia na tlak a očakávania, ktoré spoločnosť vkladá do partnerských vzťahov, manželstva či rodičovstva. „Je to úprimná a osobná skladba o otvorenom priznaní. Je o nás – ženách, mužoch, pároch, ktoré jednoducho necítia stať sa nevestou, ženíchom či rodičom. A je to v poriadku,“ vysvetľuje speváčka.
Producent Hossy Beats dodal skladbe jemný beat s moderným R&B podtónom, zatiaľ čo Norbert Kuki zabezpečil čistý a súdržný mix/master. O vizuálnu identitu singlu sa postarala Veronika Čapkovičová, ktorá vytvorila cover nadväzujúci na atmosféru skladby.
Singel dopĺňa jednoduchý, esteticky čistý vizuál nakrútený v bratislavskom fotoštúdiu. Kameru si zobral na starosť JD, no postprodukciu – strih aj farebné doladenie – si Laris Diam opäť urobila sama, čím podčiarkuje svoju nezávislosť a celkovú umeleckú kontrolu nad projektom. „Kto rozhoduje o tom, kedy? A či vôbec? Nik. Iba ty,“ dodáva Laris – a presne touto myšlienkou nový singel vystihuje.
Kedy? tak predstavuje ďalší dôkaz jej schopnosti spájať intímne témy s moderným zvukom a aktuálnymi R&B tendenciami. Speváčka pokračuje vo svojom osobitom umeleckom smerovaní a novinka môže byť jednou z jej najautentickejších výpovedí doteraz.