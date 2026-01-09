Kuzminová sa môže so synom zapísať do histórie. Ak Jelisej dosiahne skvelé výsledky, obaja môžu byť na ZOH - FOTO

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová môže na zimných olympijských hrách v Taliansku štartovať po boku svojho syna Jeliseja. Každý však vo vlastných disciplínach, ale v kombinéze s dvojkrížom na hrudi.
Zatiaľ čo trojnásobná zlatá medailistka zo ZOH má účasť už prakticky istú, tak bežec na lyžiach má pred sebou azda rozhodujúci víkend, ktorý rozhodne o jeho budúcnosti.
„Bolo by krásne sa tam dostať, ale uvidíme, je to tak 50 na 50. Veľmi rád by som sa dostal na olympiádu aj preto, že tam bude bežať aj moja mamina, takže je to určite pre mňa plus,“ priznal Jelisej podľa webu sport24.pluska.sk.
Boj o dve miestenky
Jelisej má za sebou vydarené štarty. Po kvalitných výsledkoch na FESA Cupe v St. Ulrichu (22. miesto) a Planici (17.) si trúfa ich ešte zlepšiť. V rakúskom Seefelde sa pokúsi v nabitom programe troch rôznych pretekov dosiahnuť čo najlepšie umiestnenia.
Lenže konkurencia je na Slovensku veľká – iba dve miestenky sú pre bežeckých lyžiarov. Jedna je už takmer vo vrecku Američana so slovenským pasom Petera Hindsa.
O tú zvyšnú bojujú Matej Horniak, Andrej Renda, Jáchym Cenek a spomenutý Kuzmin. Práve mladík musí v rebríčkoch preskočiť starších a skúsenejších kolegov, čo by sa rovnalo športovému zázraku.
Málo prípadov
Ak by sa Jelisejovi predsa len podarilo kvalifikovať na ZOH, Slovensko by sa zaradilo do úzkeho zoznamu krajín, ktoré zažili rodinnú účasť „rodič a dieťa“ na jedných hrách.
Ide napríklad o gruzínsku strelkyňu Ninu Salukvadzeovú, ktorá súťažila so synom Tsotnem (LOH 2016), gréckych biatlonistov Athanasiosa Tsakirisa s dcérou Panagiotou (ZOH 2010) či britskí súťažiaci v curlingu otec so synom Willie a Laurence Jacksonovci (ZOH 1924).
Prípad Kuzminovcov by sa však mohol vynímať, keďže Anastasia získala pod piatimi kruhmi tri zlaté cenné kovy a ide tak o mimoriadne úspešnú športovkyňu. Jej syn Jelisej len prakticky začína svoju kariéru.