Kuleba žiada posilnenie protivzdušnej obrany. Zverejnil zábery detí utekajúcich do úkrytu počas ruského útoku (video)

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba po pondelňajších ruských útokoch na Kyjev naliehavo zopakoval výzvy na ďalšie prostriedky protivzdušnej obrany od západných partnerov. Referuje o tom web news.sky.com.

Kuleba tiež zverejnil zábery, ako deti utekajú do úkrytu, keď v pondelok ráno ruské rakety zaútočili na ukrajinskú metropolu. Povedal, že neexistujú „žiadne zverstvá“, ktoré by Rusko nespáchalo.

Children in Kyiv run for cover at 10:30 a.m. as deadly Russian ballistic missiles are shot down over the capital by air defense.

There are no atrocities Russian bastards would not commit, including an attempt of a ballistic strike at the heart of a multimillion city.

This is a… pic.twitter.com/uc19jrwFIg

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 25, 2024