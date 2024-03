Ukrajinská armáda zasiahla dve ruské lode v Sevastopoli na okupovanom Kryme

Ukrajinská armáda v noci na nedeľu zasiahla dve ruské lode, komunikačné centrum a niekoľko infraštruktúrnych zariadení ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopoli na okupovanom Kryme.

„Obranné sily úspešne zasiahli výsadkové lode Jamal a Azov,“ uviedol v nedeľu ukrajinský generálny štáb, informuje web Ukrajinská pravda.

Aside from destroying a military communication center in Sevastopol, Ukraine also damaged big landing ships “Yamal” and “Azov”.

Bullseye! #StandWithUkraine pic.twitter.com/00dhUwXUgS

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 24, 2024