Ktoré známe mená ako prvé ponesú pochodeň s ohňom pre ZOH 2026?

Dvojnásobný šampión MotoGP Francesco Bagnaia a niekdajšia tenistka Flavia Pennettová budú medzi prvými nositeľmi olympijského ohňa pre nadchádzajúce zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo.
Medzinárodný olympijský výbor umožní ruským športovcom štart na ZOH 2026 pod neutrálnou vlajkou
Ako oznámili organizátori podujatia, štafeta s olympijskou pochodňou odštartuje 6. decembra v Ríme a vyvrcholí na otváracom ceremoniáli na štadióne San Siro v Miláne o dva mesiace neskôr.
Bagnaia, ktorý získal tituly v rokoch 2022 a 2023 na motocykloch Ducati, je jednou z najznámejších talianskych športových osobností. Pennettová, dnes 43-ročná tenisová expertka, bola kedysi šiesta na svete, získala singlový titul na US Open 2015 a vyhrala aj deblové tituly na Australian Open a WTA Finals.
Šéfka MOV chváli pokrok v príprave areálov pre ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Medzi ďalšími nositeľmi ohňa budú aj miestne známe osobnosti, vrátane Darie Pivirottovej, ktorá už niesol oheň aj pre ZOH 1956 v Cortine d’Ampezzo a pre Turín 2006.
Podľa tradície bude olympijský oheň zapália 26. novembra v chráme Héry v gréckej Olympii a následne prevezú do Atén na slávnostné odovzdanie 4. decembra. V Taliansku ho bude sprevádzať približne 10-tisíc ľudí na trase dlhej cez 12-tisíc kilometrov, ktorá povedie cez známe miesta ako Pompeje a jazero Como.
Na Štrbskom plese šanca zlepšiť vyhliadky na zisk miestenky na ZOH 2026
Oheň prejde 26. januára 2026 cez Cortinu, kde sa uskutočnia viaceré alpské disciplíny, potom zamieri do Milána.