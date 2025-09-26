Ktoré známe mená ako prvé ponesú pochodeň s ohňom pre ZOH 2026?

Šampión MotoGP a bývalá víťazka US Open budú súčasťou tradičného štafetového sprievodu po Taliansku.
Dvojnásobný šampión MotoGP Francesco Bagnaia a niekdajšia tenistka Flavia Pennettová budú medzi prvými nositeľmi olympijského ohňa pre nadchádzajúce zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo.

Ako oznámili organizátori podujatia, štafeta s olympijskou pochodňou odštartuje 6. decembra v Ríme a vyvrcholí na otváracom ceremoniáli na štadióne San Siro v Miláne o dva mesiace neskôr.

Bagnaia, ktorý získal tituly v rokoch 2022 a 2023 na motocykloch Ducati, je jednou z najznámejších talianskych športových osobností. Pennettová, dnes 43-ročná tenisová expertka, bola kedysi šiesta na svete, získala singlový titul na US Open 2015 a vyhrala aj deblové tituly na Australian Open a WTA Finals.

Medzi ďalšími nositeľmi ohňa budú aj miestne známe osobnosti, vrátane Darie Pivirottovej, ktorá už niesol oheň aj pre ZOH 1956 v Cortine d’Ampezzo a pre Turín 2006.

Podľa tradície bude olympijský oheň zapália 26. novembra v chráme Héry v gréckej Olympii a následne prevezú do Atén na slávnostné odovzdanie 4. decembra. V Taliansku ho bude sprevádzať približne 10-tisíc ľudí na trase dlhej cez 12-tisíc kilometrov, ktorá povedie cez známe miesta ako Pompeje a jazero Como.

Oheň prejde 26. januára 2026 cez Cortinu, kde sa uskutočnia viaceré alpské disciplíny, potom zamieri do Milána.

