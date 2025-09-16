Na Štrbskom plese šanca zlepšiť vyhliadky na zisk miestenky na ZOH 2026

Počas najbližšieho víkendu bude okolie Štrbského Plesa dejiskom pretekov Tatry Roller Ski v behu na kolieskových lyžiach. Podujatie pod hlavičkou Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) bude zároveň súčasťou Slovenského pohára Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).
Organizátori pripravili aj verejné preteky pre mužov a ženy. K dispozícii sú dve trate rôznej obťažnosti. V sobotu popoludní čaká na pretekárov 7,5 km dlhý výjazd klasickou technikou s intervalovým štartom z Tatranskej Štrby na parkovisko pred Štrbským Plesom.
V nedeľu predpoludním prídu na rad preteky na trati dlhú 15,5 km voľnou technikou s hromadným štartom, štart bude v Podbanskom a cieľ na rovnakom mieste ako v sobotu.
Na podujatí sa predstaví slovenská špička v behu na lyžiach – Jelisej Kuzmin, Tomáš Cenek či Terézia Bukasová. Prvý štart pod slovenskou vlajkou absolvuje Peter Hinds, ktorý do leta súťažil pod americkou vlajkou.
Okrem domácich reprezentantov očakávajú organizátori aj účasť slovinskej reprezentácie. Jej súčasťou sú Miha Šimenc, Miha Ličef, Anja Mandeljcová či strieborná medailistka z MS 2021 v tímšprinte Eva Urevcová.
Záujem podľa tlačovej správy ZSL prejavili aj športovci z okolitých krajín, pre ktorých sú tieto preteky dôležitou súčasťou kvalifikácie na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo.
„Pretekári si vybehajú FIS body rovnakým spôsobom ako na zimných súťažiach. Tieto body sa im následne započítavajú do celkového FIS bodového koeficientu. V prípade, že na týchto pretekoch dosiahne pretekár kvalitný výsledok – napríklad pod 140 FIS bodov – jeho priemerná hodnota klesne pod hranicu 150. Tým automaticky splní kritérium potrebné na účasť v zimných pretekoch Svetového pohára,“ vysvetlil význam pretekov manažér sekcie severských disciplín ZSL Marián Baláž.