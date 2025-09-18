Šéfka MOV chváli pokrok v príprave areálov pre ZOH 2026 v Miláne a Cortine

Kirsty Coventryová navštívila olympijskú dedinu a ľadovú arénu, diskutuje sa aj o účasti ruských športovcov.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Pohľad zhora na najznámejšiu horskú lokalitu Talianska: Cortinu d'Ampezzo (belluno). Cortina je dobre známa po celom svete už od roku 1956, kedy hostila zimné olympijské hry. V súčasnosti veľa významných ľudí a turistov trávi dovolenku na snehu v Cortine d'Ampezzo.
Pohľad zhora na najznámejšiu horskú lokalitu Talianska: Cortinu d'Ampezzo (belluno). Cortina je dobre známa po celom svete už od roku 1956, keď hostila zimné olympijské hry. Tie sa do tohto strediska vrátia na budúci rok. Foto: www.gettyimages.com
Taliansko Ostatné športy Ostatné športy z lokality Taliansko

Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová ocenila pokrok v príprave športovísk na budúcoročné zimné olympijské hry v Taliansku. Ich oficiálnym dejiskom budú Miláno a Cortina d’Ampezzo.

Coventryová navštívila olympijskú dedinu v Miláne a ľadovú arénu Santa Giulia, pričom vyjadrila nadšenie z rýchleho tempa prác. „Olympijská dedina je už stavebne dokončená, no byty, ktoré budú premenené na študentské ubytovanie, ešte nie sú zariadené. Priestor pre posilňovňu je zatiaľ len betónová plocha,“ uviedla 42-ročná bývalá zimbabwianska plavecká šampiónka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Na tlačovej konferencii, ktorá sa v piatok uskutoční po dvojdňovom zasadnutí výkonného výboru MOV, sa očakávajú diskusie o citlivých témach, vrátane účasti ruských športovcov pod neutrálnou vlajkou. V rozhovore pre taliansky denník Gazzetta dello Sport zopakovala Coventryová slová výkonného riaditeľa olympijských hier Christopha Dubiho o rusko-izraelskom konflikte.

„Problém s Ruskom je špecifický, pretože Ruský národný olympijský výbor porušil olympijskú chartu anexiou území iného NOC. S Izraelom a Palestínou je situácia iná, ich NOC sú v kontakte s MOV,“ prezradila.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Coventryová tiež uviedla, že by rada videla nové smernice týkajúce sa genderových otázok v športe do polovice budúceho roka, po vytvorení dôvernej pracovnej skupiny. „Situácia sa líši šport od športu, napríklad v jazdectve muži a ženy súťažia spolu, no v iných športoch je potrebné chrániť ženy,“ dodala.

Niektoré federácie ako Svetová atletika či World Boxing už zaviedli chromozomálne testovanie, ktoré podmieňuje účasť v ženských súťažiach absenciou Y chromozómu (SRY gén). Smernice by mali platiť 8 až 12 rokov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

MOV čelí tlaku po verdikte amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v júli vydal nariadenie „Keeping Men Out of Women’s Sports“, zakazujúce transgender športovcom súťažiť v ženských kategóriách v USA, čo by ovplyvnilo aj olympijské hry v Los Angeles 2028.

Viac k osobe: Kirsty Coventryová
Firmy a inštitúcie: MOV Medzinárodný olympijský výbor
Okruhy tém: ZOH 2026 ZOH 2026 v Taliansku
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk