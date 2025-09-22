Trump sľubuje obranu Poľska a pobaltských štátov v prípade ruskej eskalácie

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že v prípade eskalácie zo strany Ruska bude brániť Poľsko a pobaltské štáty. Toto vyhlásenie prišlo po tom, čo tri ruské stíhačky MiG-31 narušili estónsky vzdušný priestor nad Fínskym zálivom.
Na otázku, či by pomohol brániť členské štáty Európskej únie, ak by Rusko zosilnilo nepriateľské akcie, Trump odpovedal: „Áno, pomohol by som.“
Estónsko požiadalo o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN), ktoré sa má konať v pondelok, aby riešilo túto situáciu. Incident vyvolal v EÚ a Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) obavy z nebezpečných provokácií zo strany Ruska, ktoré však Moskva poprela.
Na obranu estónskeho vzdušného priestoru boli vyslané talianske stíhačky F-35 slúžiace v rámci misie NATO na podporu protivzdušnej obrany v pobaltských štátoch, spolu so švédskymi a fínskymi lietadlami, ktoré prinútili ruské stroje odletieť preč.
Trump potvrdil, že bol o situácii v Estónsku informovaný a dodal: „Nepáči sa nám to.“
Toto vyhlásenie prišlo zhruba dva týždne po tom, čo približne dve desiatky ruských dronov narušili poľský vzdušný priestor, pričom Trump tento incident vtedy zľahčoval a nazval ho „možnou chybou“.