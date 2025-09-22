Trump sľubuje obranu Poľska a pobaltských štátov v prípade ruskej eskalácie

Po narušení estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami Trump potvrdil podporu NATO a pripravenosť zasiahnuť.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Americký prezident Donald Trump Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že v prípade eskalácie zo strany Ruska bude brániť Poľsko a pobaltské štáty. Toto vyhlásenie prišlo po tom, čo tri ruské stíhačky MiG-31 narušili estónsky vzdušný priestor nad Fínskym zálivom.

Na otázku, či by pomohol brániť členské štáty Európskej únie, ak by Rusko zosilnilo nepriateľské akcie, Trump odpovedal: „Áno, pomohol by som.“

Estónsko požiadalo o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN), ktoré sa má konať v pondelok, aby riešilo túto situáciu. Incident vyvolal v EÚ a Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) obavy z nebezpečných provokácií zo strany Ruska, ktoré však Moskva poprela.

Na obranu estónskeho vzdušného priestoru boli vyslané talianske stíhačky F-35 slúžiace v rámci misie NATO na podporu protivzdušnej obrany v pobaltských štátoch, spolu so švédskymi a fínskymi lietadlami, ktoré prinútili ruské stroje odletieť preč.

Trump potvrdil, že bol o situácii v Estónsku informovaný a dodal: „Nepáči sa nám to.“

Toto vyhlásenie prišlo zhruba dva týždne po tom, čo približne dve desiatky ruských dronov narušili poľský vzdušný priestor, pričom Trump tento incident vtedy zľahčoval a nazval ho „možnou chybou“.

Viac k osobe: Donald Trump
Firmy a inštitúcie: NATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: estónsky vzdušný priestor európska bezpečnosť Poľský vzdušný priestor ruské hrozby Ruské stíhačky
