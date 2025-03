Kto si vyšliapne na favorita? Trenčín na Košice alebo Zvolen na Spišskú Novú Ves?

V stredu vstúpia do play-off hokejovej extraligy dvaja najväčší favoriti na zisk trofeje – víťaz základnej časti HK Spišská Nová Ves a druhý tím tabuľky HC Košice. Aj v ich prípade však platí, že súperov nemôžu podceniť, najmä ak tí postúpili z náročného predkola a sú v zápasovom rytme.

HKM Zvolen si poradil so Slovanom Bratislava 3:1 a HK Dukla Trenčín s HK Dukla Ingema Michalovce 3:2 na zápasy.

Jeden pohár už majú

Na Spiši už jeden pohár z tejto sezóny majú vo vitríne (ten za víťazstvo v základnej časti), ale chceli by k nemu pridať aj druhý – cennejší za triumf v play-off a tým aj v celom súťažnom ročníku.

Narazia na Zvolen, ktorý síce skončil v tabuľke až desiaty, ale potom bez väčších problémov ukončil prvýkrát v histórii Slovanu sezónu skôr ako pred štvrťfinále play-off.

„Extraliga je vyrovnaná, súpera sme si nevyberali. Každé mužstvo má plusy aj mínusy. Budeme sa snažiť ukázať svoju hru a sústrediť sa na svoj výkon. Máme ešte niektoré nevyliečené zranenia, keď si nie sme stopercentne istí, či budú hráči v stave nastúpiť v stredu na prvé štvrťfinále,“ informoval tréner Spišiakov Vladimír Záborský.

Vzhľadom na to, že od posledného zápasu základnej časti 7. marca v Michalovciach, uplynie v stredu už 12 dní, mužstvo nemohlo celý čas iba trénovať.

Boli aj v Tatrách

„Mali sme dva dni voľna a boli sme aj tri dni v Tatrách na tímbildingu. Splnilo to svoj účel. Odvtedy s výnimkou jedného dňa trénujeme, ale už sa tešíme na začiatok série,“ dodal Záborský.

Vo zvolenskom tábore panuje po úspechu v sérii predkola proti Slovanu povznesená nálada. Najskúsenejší extraligový tréner Peter Mikula priznal, že cieľ musí byť postup do semifinále.

Nebude skromný

„Keď už sme sa dostali do štvrťfinále, nebuďme skromní. Chceme postúpiť. Spišská Nová Ves je víťaz základnej časti, ale pre nás je to hrateľný súper vzhľadom na štýl hokeja, akým hrajú a rozmery ich hracej plochy. Boli by sme radi, keby sme na Spiši niečo ukradli,“ vravel 70-ročný Mikula.

Hokejisti Trenčína sa pokúsia vo štvrťfinále proti Košiciam nadviazať na úspech z predkola, v ktorom vyradili Michalovce. Košičania zvíťazili nad Trenčanmi vo všetkých štyroch vzájomných zápasoch v základnej časti a podľa mnohých sú vzhľadom na šírku aj kvalitu kádra favorit číslo 1 na zisk titulu.

Ceman nič nepodceňuje

Podľa ich trénera Dana Cemana to však pred začiatkom play-off nič neznamená, lebo sa začne hrať prakticky odznova a 21-bodový rozdiel medzi Košicami a Trenčín v tabuľke je zabudnutý.

„Trenčín sa zlepšoval počas sezóny a momentálne má dobrú fazónu. Pokúsime sa vziať to dobré zo vzájomných zápasov, ale play-off je nová súťaž,“ myslí si Dan Ceman.

„Máme to bližšie ako do Michaloviec, tak sa postupne blížime ku Trenčínu. O sile Košíc nemusíme veľa hovoriť. Za dva dni si trochu oddýchneme a potom vhupneme do ďalšieho zápasu,“ povedal trenčiansky útočník Tomáš Záborský pre denník Šport.

Na Spiši sa v stredu bude hrať od 17.30 h, v Košiciach sa začne o polhodinku neskôr. Všetky štvrťfinálové série sa hrajú na štyri víťazné zápasy a prípadný siedmy na ľade vyššie postaveného tímu po základnej časti.