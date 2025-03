Mikula sa obul do rozhodcov: Keď už osem očí nevidí. Za bývalého režimu sa za to brali registračky - VIDEO

Tréner hokejistov Zvolena Peter Mikula si nebral servítku pred ústa a otvorene pred televíznymi kamerami kritizoval výkon rozhodcov v treťom súboji predkola play off proti Slovanu Bratislava.

„Bryndziari“ v danom zápase zvíťazili 5:2 a v sérii vedú 2:1. Už len jediné víťazstvo ich delí od postupu do štvrťfinále a šokujúce vyradenie „belasých“.

Mikula však komentoval aj viacero nevyberavých zákrok od hosťujúcich hráčov. Milana Pišoja nedohral stretnutie po tvrdom hite od Nicka Ritchieho, čo skúseného kormidelníka nahnevalo.

Na zamyslenie

„Bol faul na hlavu, ešte si aj poskočil, keď už toto nevidia (rozhodcovia). Poviem možno aj niečo veľké. Pre niekoho možno hlúpe. Myslia si, že plačem alebo čo. Ale keď vidím pichnutie, keď vidím úder do hlavy, je to na zamyslenie,“ načrtol Mikula.

„Tieto špinavé veci sa mi vyslovene nepáčia ako pichanie, za bývalého režimu sa za to brali registračky, dnes sú za to vysoké tresty, respektíve tresty v hre. A keď to osem očí nevidí, pardon,“ doplnil kouč Zvolena.

Už od 18.00 h môžu jeho zverenci zavŕšiť postupový mečbal. V prípadnom štvrťfinále by sa stretli jedným z dvojice Spišská Nová Ves – Košice.