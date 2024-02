Kresťanskí demokrati vyzývajú koaličných poslancov a ministra spravodlivosti, aby sa ospravedlnili obetiam znásilnenia

Kresťanskí demokrati vyzývajú poslancov Richarda Glücka (Smer-SD), Pavla Gašpara (Smer-SD), Erika Kaliňáka (Smer-SD) a ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby sa ospravedlnili všetkým obetiam znásilnenia. Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) dotyční znásilnenie zľahčujú. KDH ich žiada, aby sa zachovali ako chlapi a priznali si chybu.

Snažia sa obhájiť neobhájiteľné

„Koalícia sa snaží obhájiť neobhájiteľné. V posledných dňoch počúvame, prečo je podľa koaličných predstaviteľov potrebné znížiť premlčacie doby pri znásilnení. Z ich úst ale často zaznievajú klamstvá, ktoré sú výsmechom všetkým obetiam znásilnenia,“ vyhlásila poslankyňa Martina Holečková (KDH) a doplnila, že aj podľa právnika Matúša Kanisa ide zo strany koalície o zavádzanie.

„Za to, čo náš trestný systém považuje za znásilnenie (teda súlož), je v Českej republike premlčacia doba 15 rokov, a nie desať, ako to bude teraz u nás, a ako to zavádzajúco tvrdia koaliční predstavitelia,“ priblížila Holečková.

Premlčanie o znásilnení

Doplnila, že napríklad v Maďarsku, Švajčiarsku či Spojenom kráľovstve sa premlčanie pri znásilnení ani neuplatňuje. Holečková ďalej spresnila, že v Nemecku je premlčacia doba pri znásilnené 20 rokov, nie desať, ako to tvrdia koaliční poslanci.

„V Nemecku je totiž premlčanie nastavené tak, že pri trestných činoch, kde je horná hranica trestnej sadzby päť rokov, je premlčanie desať rokov, ale pri sadzbe päť až desať rokov (ako u nás pri znásilnení), je premlčacia doba 20 rokov,“ vysvetlila poslankyňa.