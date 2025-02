KDH čoskoro predstaví vlastný ústavný zákon, má ukotviť zvrchovanosť Slovenska v kultúrno-etických otázkach

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) čoskoro predstaví svoj ústavný zákon, ktorý by mal ukotviť zvrchovanosť Slovenska v kultúrno-etických otázkach. V relácii Politika 24 televízie JOJ24 to uviedol predseda KDH Milan Majerský.

Oficiálne stretnutie sa nekonalo

Podľa jeho informácií by ich mohli podporiť aj niektorí poslanci hnutia Slovensko Igora Matoviča. Na margo návrhu premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý avizoval zámer ukotviť v ústave napríklad existenciu len dvoch pohlaví, predseda KDH poznamenal, že ak by ho aj podporilo jeho hnutie, nestačilo by to.

Majerský si nemyslí, že o týchto návrhoch budú vôbec hlasovať. Žiadne oficiálne stretnutie podľa neho nemali. „Vládna koalícia sa nemôže spoliehať na KDH,“ prízvukoval. Majerský dodal, že KDH má jasne zadefinované, a mala to už pred voľbami, že so stranou Smer-SD spolupracovať nebude.

Viaceré kroky vládnej koalície

„Nech nás nikto neobviňuje, že ideme kolaborovať so Smerom. Jednoducho nie,“ akcentoval. Pripomenul v tomto smere i viaceré kroky vládnej koalície. Na margo prípadnej spolupráce s hnutím Progresívne Slovensko (PS) povedal, že nemajú dohody o spolupráci ani v rámci koalície, ani opozície.

Dodal, že sú témy, ako napríklad novela trestného zákona, ktoré ich dokážu zjednotiť. Na margo prípadnej povolebnej spolupráce uviedol, že i vedeniu PS povedal, že by bola možná, ak by zo svojho programu odstránili určité kultúrno-etické témy, s ktorými v KDH nesúhlasia. Dodal, že diskutujú.