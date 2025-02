Fico: Majerský klame, keď tvrdí, že by vláda zvýhodňovala svojich starostov a primátorov pri prideľovaní dotácií – VIDEO

Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský podľa premiéra Roberta Fica klame, keď vyčíta vláde dvojaký meter pri prideľovaní dotácií. Fico odmieta, že by ich starostovia či primátori boli zvýhodňovaní a Majerského opäť nazval farizejom.

„Keď sedí v televízii, tak na vládu nadáva hlava – nehlava. Keď je vláda na výjazdovom rokovaní v jeho kraji, stojí prvý v rade na peniaze, chodí s nami na tlačové konferencie a ešte aj verejne ďakuje,“ povedal Fico vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Majerského zároveň vyzval, aby prestal klamať.

Majerský vylúčil spoluprácu so Smerom

„Na výjazdovom rokovaní vlády pre okresy Kežmarok a Stará Ľubovňa dostali dotácie všetky obce a mestá patriace do týchto okresov. A to bez ohľadu na to, kto je starostom, či primátorom. Ak sa vám to nepáči, veľmi rýchlo to zmeníme,“ dodal Fico.

Premiér kritizoval Majerského aj vo svojom predošlom videu, a to za za vylučovanie spolupráce so Smerom. Najbližšie výjazdové rokovanie vlády bude 19. marca na Kysuciach.

Ohradil sa voči príspevku STVR

Fico sa tiež ohradil voči príspevku verejnoprávnej televízie STVR s titulkom, že Slovensko posiela plyn na Ukrajinu. Podľa neho je to klamstvo.

„Slovensko neposiela žiadny svoj plyn na Ukrajinu. S tým by som nikdy nesúhlasil po tom, čo nám predviedol prezident Zelenskyj, keď jednostranne zastavil tranzit ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej do Európy,“ zdôraznil premiér.

Podľa neho je problém v tom, že zahraniční dodávatelia kupujú v Európe ruský plyn a ten potom na základe európskej legislatívy posielajú cez reverznú rúru vo Vojanoch na Ukrajinu. Denne je to okolo 7,5 milióna metrov kubických. Fico už na to podľa svojich slov upozorňoval aj Európsku komisiu.

Obrovské zdražovanie a nedostatok plynu

„Európa sa pozerá na to, ako Ukrajina berie ruský plyn z Európy, platí zaň a vôbec jej zrazu Európe nevadí, že Ukrajina v podstate financuje ruské vojnové výdavky. Keď sme my chceli kupovať ruský plyn, tak to bolo nemorálne a všetci tlieskali Zelenskému za jeho rozhodnutie zastaviť tranzit,“ povedal Fico.

Ešte šialenejšie podľa neho je, že namiesto toku ruského plynu z východu na západ tečie ruský plyn zo západu na východ, čo spôsobuje jeho nedostatok v Európe a obrovské zdražovanie. Dnes je to už okolo 60 eur za MWh.

„A ceny pôjdu ešte hore, lebo Ukrajina má prázdne zásobníky a veľkú spotrebu,“ tvrdí Fico.